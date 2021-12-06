У Кривому Розі іноземці влаштували стрілянину, яка закінчилася вбивством (фото)

Уродженці Кавказу, один з яких має кримінальне минуле, скоїли поножовщину та стрілянину біля кафе у центрі міста.

Біля кафе в центрі Кривого Рогу іноземці влаштували бійку, яка переросла в перестрілку та поножовщину. Унаслідок одного з учасників убито й одного доставлено із серйозною колото-різаною раною до лікарні. Про це повідомило місцеве видання "Свої".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За попередньою інформацією, бійку влаштували громадяни Азербайджану, двоє з яких приїхали в Кривий Ріг із Києва. Один з уродженців Кавказу був знайдений мертвим в авто, інший отримав ножове поранення в спину та був госпіталізований у тяжкому стані.

Той, хто вижив, виявився членом злочинного угруповання, в "послужному списку" якого пограбування ювелірного магазину "Золоте століття". У 2019 році злочинців затримали в Харкові, виявивши у них півтора кілограми золотих виробів. Грабіжників утримували у СІЗО, але за рішенням апеляційного суду в квітні цього року одного з них було випущено під цілодобовий домашній арешт. Але в жовтні міру пом'якшили, вказавши час домашнього арешту з 21:00 до 6:00. Інші деталі й обставини події поки що з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в серпні на Дніпропетровщині знайшли тіло 48-річного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова з вогнепальним пораненням у грудях. А через 2 місяці помер його брат, Андрій Павлов, якого знайшли мертвим у своїй квартирі. За словами правоохоронних органів, смерть настала внаслідок випадкового отруєння алкоголем.