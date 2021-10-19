Поліція назвала офіційну причину смерті брата покійного мера Кривого Рогу (відео)

Судмедекспертиза встановила, що смерть Андрія Павлова настала через "випадкове отруєння алкоголем".

Смерть брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрія — настала через токсичний вплив на організм спиртів, тобто в результаті випадкового отруєння алкоголем. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Дніпропетровської області за підсумками проведеної судово-медичної експертизи.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами правоохоронців, тіло загиблого 18 жовтня спочатку виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні Павлов скаржився на проблеми зі здоров'ям.

Потім у поліцію надійшло повідомлення про смерть цього чоловіка без видимих ознак насильницької смерті. За словами товариша Павлова, той уранці подзвонив йому та попросив привезти води, оскільки другий день він погано почувався. Той заїхав до Павлова з водою та запропонував викликати швидку допомогу, проте той відмовився. Коли чоловік приїхав провідати приятеля знову, той був уже мертвий.

Надалі тіло чоловіка направили на судмедекспертизу, яка встановила причини смерті.

За фактом смерті Андрія Павлова поліція почала розслідування.

Фокус раніше писав про те, що брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрій Павлов — був знайдений мертвим у себе в квартирі. За словами очевидців, 18 жовтня вранці Павлов був ще живий, однак друг, який прийшов до нього в гості ввечері, знайшов його мертвим. Потім цю інформацію підтвердила поліція.

Пізніше з'явилося фото з квартири померлого Павлова. Судячи з нього, смерть наступила в санвузлі.