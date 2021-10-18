З'явилися перші фото з квартири померлого Андрія Павлова

Судячи з фото, брат покійного мера Кривого Рогу помер у санвузлі.

У мережі з'явилося фото з квартири брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — 46-річного Андрія Павлова, який був знайдений мертвим 18 жовтня. Першим фото опублікував Telegram-канал "Новини.LIVE".

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На кадрах видно, що чоловік помер у санвузлі — його тіло лежало там, а ноги були в коридорі.

Увага, жорсткі кадри. Настійно не рекомендуємо дивитися їх особам, які не досягли повноліття, а також вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою.

На місці смерті Павлова продовжують працювати оперативники. Уже 18 жовтня тіло обіцяють спрямувати на судово-медичну експертизу, під час якої буде названа причина смерті чоловіка.

Фокус раніше писав про те, що брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрій Павлов — був знайдений мертвим у себе в квартирі.

У поліції Дніпропетровської області підтвердили факт смерті Андрія Павлова. За словами силовиків, тіло померлого знайшов товариш, який приїхав у гості. Сам Павлов раніше 18 жовтня дзвонив цьому приятелеві та просив привезти води, оскільки погано почувався.

До цього, 15 серпня, з'явилися відомості про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його труп знайшли на ґанку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області з вогнепальним пораненням у груди. Поруч лежав карабін Сайга — громадянська варіація АК-47.