Помер молодший брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова (фото)

Андрій Павлов, за словами очевидців, 18 жовтня вранці був ще живий, однак друзі, які прийшли до нього в гості ввечері, знайшли чоловіка мертвим.

Брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрій Павлов — був знайдений мертвим у себе в квартирі. Про це повідомляє криворізький журналіст і блогер Олег Єрмолинський на своєму каналі в Telegram.

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"Приблизно о 18:00 18 жовтня друзі Андрія Павлова зайшли провідати його і знайшли чоловіка мертвим. За попередньою, інформації слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Наразі в квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії", — написав блогер.

За словами Єрмолинського, ще вранці Павлов був живий і, як стверджують очевидці, скаржився на погане самопочуття.

"Наразі розглядають кілька версій причини смерті: зловживання алкогольними напоями й ускладнення пов'язані з Covid-19", — зазначив журналіст.

Фото: Telegram

Єрмолинський стверджує, що з квартири померлого вже вийшов судмедексперт. Він заявив, що вже 18 жовтня тіло відправлять на розтин, а через кілька днів назвуть реальну причину смерті.

15 серпня, з'явилася інформація про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його тіло знайшли на ґанку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області з вогнепальним пораненням у груди. Поряд із трупом лежав карабін Сайга — громадянська варіація автомата Калашникова АК-47.

За словами радника загиблого — Андрія Гальченка, мер Павлов 12 серпня повернувся з моря, а його дружина продовжила відпочинок. Зі свого боку, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко розповів, що співробітник судово-медичної експертизи як попередню причину смерті назвав самогубство.

Соратники Павлова по партії не вірять у версію про суїцид.