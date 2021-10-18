Умер младший брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова (фото)

Андрей Павлов, по словам очевидцев, 18 октября утром был еще жив, однако пришедшие к нему в гости вечером друзья нашли его мертвым.

Брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — был найден мертвым у себя в квартире. Об этом сообщает криворожский журналист и блогер Олег Ермолинский на своем канале в Telegram.

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"Около 18 вечера 18 октября друзья Андрея Павлова зашли проведать его и обнаружили мужчину мертвым. По предварительной, информации следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. В настоящий момент в квартире брата покойного мэра Кривого Рога проводят следственные действия", — написал блогер.

По словам Ермолинского, еще утром Павлов был жив и, как утверждают очевидцы, жаловался на плохое самочувствие.

"В настоящий момент рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения связанные с Covid-19", — отметил журналист.

Фото: Telegram

Ермолинский утверждает, что из квартиры умершего уже вышел судмедэксперт. Он заявил, что уже 18 октября тело отправят на вскрытие, а спустя несколько дней назовут реальную причину смерти.

15 августа, появилась информация о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его тело нашли на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Рядом с трупом лежал карабин Сайга — гражданская вариация автомата Калашникова АК-47.

По словам советника погибшего — Андрея Гальченко, мэр Павлов 12 августа вернулся с моря, а его жена продолжила отдых. В свою очередь глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко рассказал, что сотрудник судебно-медицинской экспертизы в качестве предварительной причины смерти назвал самоубийство.

Соратники Павлова по партии не верят в версию о суициде.