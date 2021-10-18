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Появились первые фото из квартиры умершего Андрея Павлова

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Фото: Telegram | Дом, в котором жил и умер Андрей Павлов

Судя по фото, брат покойного мэра Кривого Рога скончался в санузле.

В Сети появилось фото из квартиры брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — 46-летнего Андрея Павлова, который был найден мертвым 18 октября. Первым фото опубликовал Telegram-канал "Новини.LIVE".

На кадрах видно, что мужчина умер в санузле — его тело лежало там, а ноги были в коридоре.

Внимание, жесткие кадры. Настоятельно не рекомендуем смотреть их лицам, не достигшим совершеннолетия, а также беременным женщинам и людям со слабой психикой.

андрей павлов, кривой рог
андрей павлов, кривой рог
андрей павлов, кривой рог
андрей павлов, кривой рог

На месте смерти Павлова продолжают работать оперативники. Уже 18 октября тело обещают направить на судебно-медицинскую экспертизу, во время которой будет названа причина смерти мужчины.

Фокус ранее писал о том, что брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — был найден мертвым у себя в квартире.

В полиции Днепропетровской области подтвердили факт смерти Андрея Павлова. По словам силовиков, тело умершего нашел товарищ, приехавший в гости. Сам Павлов ранее 18 октября звонил этому приятелю и просил привезти воды, поскольку плохо себя чувствовал.

До этого, 15 августа, появились сведения о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его труп обнаружили на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Рядом лежал карабин Сайга — гражданская вариация АК-47.