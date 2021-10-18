Появились первые фото из квартиры умершего Андрея Павлова

Судя по фото, брат покойного мэра Кривого Рога скончался в санузле.

В Сети появилось фото из квартиры брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — 46-летнего Андрея Павлова, который был найден мертвым 18 октября. Первым фото опубликовал Telegram-канал "Новини.LIVE".

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На кадрах видно, что мужчина умер в санузле — его тело лежало там, а ноги были в коридоре.

Внимание, жесткие кадры. Настоятельно не рекомендуем смотреть их лицам, не достигшим совершеннолетия, а также беременным женщинам и людям со слабой психикой.

На месте смерти Павлова продолжают работать оперативники. Уже 18 октября тело обещают направить на судебно-медицинскую экспертизу, во время которой будет названа причина смерти мужчины.

Фокус ранее писал о том, что брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — был найден мертвым у себя в квартире.

В полиции Днепропетровской области подтвердили факт смерти Андрея Павлова. По словам силовиков, тело умершего нашел товарищ, приехавший в гости. Сам Павлов ранее 18 октября звонил этому приятелю и просил привезти воды, поскольку плохо себя чувствовал.

До этого, 15 августа, появились сведения о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его труп обнаружили на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области с огнестрельным ранением в груди. Рядом лежал карабин Сайга — гражданская вариация АК-47.