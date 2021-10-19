Полиция назвала официальную причину смерти брата покойного мэра Кривого Рога (видео)

Судмедэкспертиза установила, что смерть Андрея Павлова наступила из-за "случайного отравления алкоголем".

Смерть брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрея — наступила из-за токсического воздействия на организм спиртов, то есть в результате случайного отравления алкоголем. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Днепропетровской области по итогам проведенной судебно-медицинской экспертизы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам правоохранителей, тело погибшего 18 октября первоначально обнаружил знакомый, который приехал его проведать. Накануне Павлов жаловался на проблемы со здоровьем.

Затем в полицию поступило сообщение о смерти этого мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По словам товарища Павлова, тот утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку второй день он плохо себя чувствовал. Тот заехал к Павлову с водой и предложил вызвать скорую помощь, однако тот отказался. Когда мужчина приехал проведать приятеля вновь, тот был уже мертв.

В дальнейшем тело мужчины направили на судмедэкспертизу, которая установила причины смерти.

По факту смерти Андрея Павлова полиция начала расследование.

Фокус ранее писал о том, что брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — был найден мертвым у себя в квартире. По словам очевидцев, 18 октября утром Павлов был еще жив, однако пришедший к нему в гости вечером друг нашел его мертвым. Затем эту информацию подтвердила полиция.

Позже появилось фото из квартиры умершего Павлова. Судя по нему, смерть наступила в санузле.