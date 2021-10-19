UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова

Полиция назвала официальную причину смерти брата покойного мэра Кривого Рога (видео)

168
Андрей Павлов, кривой рог, смерть андрея павлова, брат константина павлова
Фото: Страна | Андрей Павлов

Судмедэкспертиза установила, что смерть Андрея Павлова наступила из-за "случайного отравления алкоголем".

Смерть брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрея — наступила из-за токсического воздействия на организм спиртов, то есть в результате случайного отравления алкоголем. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Днепропетровской области по итогам проведенной судебно-медицинской экспертизы.

По словам правоохранителей, тело погибшего 18 октября первоначально обнаружил знакомый, который приехал его проведать. Накануне Павлов жаловался на проблемы со здоровьем.

Затем в полицию поступило сообщение о смерти этого мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По словам товарища Павлова, тот утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку второй день он плохо себя чувствовал. Тот заехал к Павлову с водой и предложил вызвать скорую помощь, однако тот отказался. Когда мужчина приехал проведать приятеля вновь, тот был уже мертв.

В дальнейшем тело мужчины направили на судмедэкспертизу, которая установила причины смерти.

По факту смерти Андрея Павлова полиция начала расследование.

Фокус ранее писал о том, что брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — был найден мертвым у себя в квартире. По словам очевидцев, 18 октября утром Павлов был еще жив, однако пришедший к нему в гости вечером друг нашел его мертвым. Затем эту информацию подтвердила полиция.

Позже появилось фото из квартиры умершего Павлова. Судя по нему, смерть наступила в санузле.