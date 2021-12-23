У Москві п'яний відвідувач бару облив бензином людей і влаштував підпал (відео)
Чоловік побився з охоронцями закладу і таким чином вирішив помститися своїм кривдникам.
Співробітники московської поліції затримали чоловіка, який в одному зі столичних барів облив бензином відвідувачів біля входу до закладу та підпалив. Про це повідомляє "РІА Новини".
Інцидент стався біля входу до бару, який розташований у проїзді Дежнєва. Як з'ясувалося, між 48-річним нетверезим гостем Москви та охоронцями закладу виник конфлікт, після чого чоловік вирішив помститися кривдникам та повернувся з каністрою бензину. Він почав розливати пальне біля входу і кілька разів намагався вилити вміст каністри на людей, що стояли біля входу, а потім здійснив підпал. На щастя, ніхто з учасників події не постраждав.
Як йдеться у повідомленні пресслужби столичного ГУ МВС Росії, на вказану адресу негайно виїхали співробітники патрульно-постової служби. Попри те, що "палій" намагався втекти з місця події, поліцейським вдалося затримати чоловіка.
Підозрюваного заарештували та порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 213 КК РФ (Хуліганство) — йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що в центрі Кривого Рогу біля кафе іноземці влаштували бійку, яка переросла в перестрілку та різню. Як з'ясувалося, бійку влаштували громадяни Азербайджану.
У "Межигір'ї" 32-річний водій із Саудівської Аравії врізався на своєму автомобілі в кіоск із продажу квитків. Поруч люди в останню мить встигли відскочити і не потрапити під колеса авто.