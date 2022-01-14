На Одещині чоловік влаштував акт самоспалення у центрі міста (відео)

За інформацією журналістів, чоловік на момент інциденту був під наркотиками. Проте офіційна версія поки що відсутня.

14 січня у Подільську на Одещині чоловік влаштував самопідпал біля будівлі поліції. Про це повідомляє сайт Нацполіції на Одещині.

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Він облив себе горючою рідиною, а потім підпалив. Причина такого вчинку поки що невідома, але місцеві ЗМІ пишуть, що постраждалий міг бути під наркотиками.

Його загасили охоронці, які проїжджали повз. Вони ж викликали швидку, чоловіка госпіталізували. Йому надають медичну допомогу.

Відомо, що потерпілий — 37-річний мешканець Куяльницької територіальної громади.

Як повідомлялося, у Москві п'яний відвідувач бару облив бензином людей і влаштував підпал.

Також Фокус писав, що в Києві чоловіки побили та живцем спалили незнайомця.