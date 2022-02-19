Підпалила свій будинок і випрошувала гроші на ремонт: в Австралії судять дівчину

18-річну Шахану Шадболт притягли до відповідальності після того, як її мати розкритикувала поліцейських за неквапливість у розслідуванні підпалу.

18-річну мешканку Австралії Шахану Шадболт звинуватили у підпалі будинку та іншого сімейного майна, на відновлення якого вона збирала пожертвування. Про це пише таблоїд Daily Mail.

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Дівчина постала перед магістратським судом Перта за звинуваченням у серії підпалів між 9 січня та 3 лютого у Гіджеганнупі, а також у дачі неправдивих показань. Правоохоронці стверджують, що Шахан Шадболт влаштувала дев'ять пожеж на фермі своїх батьків. Наступне судове засідання призначено на 24 лютого.

За інформацією сайту Perth Now, після інциденту обвинувачена через ЗМІ звернулася до громадськості з проханням пожертвувати їй гроші у розмірі $5000 на відновлення сільськогосподарського обладнання, купівлю ліків та кормів для худоби, які були знищені вогнем. Крім того, вона розмістила оголошення на одному із спеціалізованих веб-сайтів.

Близько двох тижнів тому мама дівчини Мелісса Шадболт дорікнула поліції штату Вашингтон, що правоохоронці не змогли знайти палія. Жінка й не припускала, що на лаві підсудних опиниться її дочка.

"Я почуваюся повністю розчарованою поліцією, системою та тим, як вона працює", — заявила вона.

Раніше чоловік підпалив себе у центрі міста Подільськ Одеської області. Він облив себе бензином та влаштував акт самоспалення біля будівлі поліції. Охоронці помітили палаючий чоловік, загасили його та викликали медиків, які відвезли потерпілого до лікарні для надання допомоги.

18 лютого стало відомо, що поліція Лондона вивчає роботу благодійного фонду принца Чарльза через підозри про махінації. Правоохоронці отримали повідомлення, за якими організація за гроші надала британське підданство та королівські нагороди громадянинові Саудівської Аравії.