"Мгновенье до катастрофы": хозяйка случайно подожгла кухню во время готовки (видео)

Обычное приготовление завтрака закончилось огненным фейерверком. Видео, на котором женщина случайно подожгла сковороду, стало вирусным в сети, напомнив зрителям, что даже на кухне их может подстерегать опасность.

Клип, опубликованный пользователем @giddingwell, собрал более 3,5 миллиона просмотров в TikTok.

На кадрах видно, как женщина добавляет масло в кастрюлю на индукционной плите. Через мгновение над поверхностью поднимается густой дым, а затем вспыхивает пламя.

"За мгновенье до катастрофы", — гласит подпись под видео.

На заднем плане слышен испуганный крик, а сама хозяйка в панике переворачивает горящую сковороду. Видео обрывается в самый напряженный момент.

В комментариях пользователи делились похожими историями и советами. Один из зрителей под ником @marshie_marsha написал: "Именно это произошло со мной, когда я впервые использовала кастрюлю из нержавейки. Было ужасно стыдно, когда приехали пожарные". Другие советовали держать под рукой крышку, чтобы перекрыть доступ кислорода и предотвратить распространение огня.

Відео дня

Эксперты напоминают, что подобные ситуации — не редкость. Согласно данным Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), приготовление пищи является главной причиной домашних пожаров в США, а плиты и варочные панели становятся источником до 53% таких инцидентов.

NFPA предупреждает: в домах с электрическими плитами риск возгорания выше, чем с газовыми. В среднем в стране ежегодно происходит 158 тысяч кухонных пожаров, приводящих к сотням смертей и тысячам травм.

"Если вы видите много дыма — это почти всегда признак того, что вот-вот начнется пожар", — отметил эксперт по пожарной безопасности Кайноа Фонсека.

Ранее Фокус сообщал, что 3-летний мальчик нашел гранату и принес домой. Жуткая находка потрясла жителей небольшого города Хартлайн (штат Вашингтон, США).

Также стало известно, что мужчина пожаловался на деревья соседа и сам получил штраф почти на 4 тысячи фунтов. Житель британского города обвинил местный совет в том, что тот фактически "лишает людей возможности решать споры". Это случилось после того, как с него потребовали деньги за рассмотрение жалобы на высокую живую изгородь соседа.