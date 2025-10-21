"Мить до катастрофи": господиня випадково підпалила кухню під час готування (відео)

Звичайне приготування сніданку закінчилося вогняним феєрверком. Відео, на якому жінка випадково підпалила сковорідку, стало вірусним у мережі, нагадавши глядачам, що навіть на кухні на них може чатувати небезпека.

Кліп, опублікований користувачем @giddingwell, зібрав понад 3,5 мільйона переглядів у TikTok.

На кадрах видно, як жінка додає олію в каструлю на індукційній плиті. За мить над поверхнею здіймається густий дим, а потім спалахує полум'я.

"За мить до катастрофи", — свідчить підпис під відео.

На задньому плані чути переляканий крик, а сама господиня в паніці перевертає палаючу сковороду. Відео обривається в найбільш напружений момент.

У коментарях користувачі ділилися схожими історіями та порадами. Один із глядачів під ніком @marshie_marsha написав: "Саме це сталося зі мною, коли я вперше використала каструлю з нержавійки. Було страшенно соромно, коли приїхали пожежники". Інші радили тримати під рукою кришку, щоб перекрити доступ кисню і запобігти поширенню вогню.

Відео дня

Експерти нагадують, що подібні ситуації — не рідкість. Згідно з даними Національної асоціації протипожежного захисту (NFPA), приготування їжі є головною причиною домашніх пожеж у США, а плити та варильні панелі стають джерелом до 53% таких інцидентів.

NFPA попереджає: у будинках з електричними плитами ризик загоряння вищий, ніж із газовими. У середньому в країні щорічно відбувається 158 тисяч кухонних пожеж, що призводять до сотень смертей і тисяч травм.

"Якщо ви бачите багато диму — це майже завжди ознака того, що ось-ось почнеться пожежа", — зазначив експерт із пожежної безпеки Кайноа Фонсека.

Раніше Фокус повідомляв, що 3-річний хлопчик знайшов гранату і приніс додому. Моторошна знахідка вразила жителів невеликого міста Хартлайн (штат Вашингтон, США).

Також стало відомо, що чоловік поскаржився на дерева сусіда і сам отримав штраф майже на 4 тисячі фунтів. Житель британського міста звинуватив місцеву раду в тому, що та фактично "позбавляє людей можливості вирішувати суперечки". Це сталося після того, як з нього зажадали гроші за розгляд скарги на високий живопліт сусіда.