Чоловік поскаржився на сусіда і сам отримав штраф майже на 4 тисячі фунтів (фото)

Мешканець британського міста звинуватив місцеву раду в тому, що та фактично "позбавляє людей можливості вирішувати суперечки" після того, як з нього зажадали 3800 фунтів за розгляд скарги на високий живопліт сусіда.

46-річний Деніел Лоус, колишній учитель, розповів, що вступив у конфлікт із сусідами через густу хвойну огорожу, яка, за його словами, закриває сонячне світло в його саду. Про це пише The Sun.

Після того як сусіди відмовилися підстригти рослини, чоловік звернувся до місцевої ради, щоб подати офіційну скаргу згідно із Законом про боротьбу з антигромадською поведінкою 2003 року, але був шокований, дізнавшись, що за сам розгляд звернення потрібно заплатити 3800 фунтів стерлінгів (211 тисяч гривень).

"Вони навіть не читатимуть заяву, якщо не заплатиш шалену комісію. Як можна брати такі гроші просто за те, щоб розглянути спір між сусідами?" — обурився Деніел.

Чоловік розповів, що переїхав у будинок 2017 року, і відтоді хвойні дерева сусідів виросли до п'яти метрів Фото: BNPS

За його словами, через догляд за донькою він живе на менший дохід і не може дозволити собі такі витрати. Він вважає, що рада "витісняє звичайних людей із системи", роблячи правову допомогу недоступною для тих, хто не може оплатити збір.

Чоловік розповів, що переїхав у будинок 2017 року, і відтоді хвойні дерева сусідів виросли до п'яти метрів, повністю затінюючи його ділянку. Спроби вирішити конфлікт мирно успіху не принесли.

"Я не прошу обрізати все до двох метрів. Просто змінити форму, щоб трохи світла потрапляло в мій сад", — пояснив він.

За даними місцевої влади, плата за розгляд таких скарг зазвичай варіюється від 50 до 600 фунтів стерлінгів (від 2779 до 33 тисяч гривень), проте в Раді Борнмута, Крайстчерча і Пула діє модель повного відшкодування витрат, що, за словами представників, пояснює високий збір.

