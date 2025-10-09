Мужчина пожаловался на соседа и сам получил штраф почти на 4 тысячи фунтов (фото)

Житель британского города обвинил местный совет в том, что тот фактически "лишает людей возможности решать споры" после того, как с него потребовали 3800 фунтов за рассмотрение жалобы на высокую живую изгородь соседа.

46-летний Дэниел Лоус, бывший учитель, рассказал, что вступил в конфликт с соседями из-за густой хвойной изгороди, которая, по его словам, закрывает солнечный свет в его саду. Об этом пишет The Sun.

После того как соседи отказались подстричь растения, мужчина обратился в местный совет, чтобы подать официальную жалобу в соответствии с Законом о борьбе с антиобщественным поведением 2003 года, но был шокирован, узнав, что за само рассмотрение обращения нужно заплатить 3800 фунтов стерлингов (211 тысяч гривен).

"Они даже не будут читать заявление, если не заплатишь безумную комиссию. Как можно брать такие деньги просто за то, чтобы рассмотреть спор между соседями?" — возмутился Дэниел.

По его словам, из-за ухода за дочерью он живет на меньший доход и не может позволить себе такие расходы. Он считает, что совет "вытесняет обычных людей из системы", делая правовую помощь недоступной для тех, кто не может оплатить сбор.

Мужчина рассказал, что переехал в дом в 2017 году, и с тех пор хвойные деревья соседей выросли до пяти метров, полностью затеняя его участок. Попытки решить конфликт мирно успеха не принесли.

"Я не прошу обрезать все до двух метров. Просто изменить форму, чтобы немного света попадало в мой сад", — пояснил он.

По данным местных властей, плата за рассмотрение таких жалоб обычно варьируется от 50 до 600 фунтов стерлингов (от 2779 до 33 тысяч гривен), однако в Совете Борнмута, Крайстчерча и Пула действует модель полного возмещения затрат, что, по словам представителей, объясняет высокий сбор.

