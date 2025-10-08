3-річний хлопчик знайшов гранату і приніс додому: батьки ледь не втратили почуття (відео)

Моторошна знахідка вразила жителів невеликого міста Хартлайн (штат Вашингтон, США). Трирічний хлопчик випадково виявив у дворі свого будинку стару ручну гранату, яку приніс батькам у будинок.

На щастя, ніхто не постраждав. Про це пише Daily Mail.

Як повідомила влада округу Грант, інцидент стався ввечері в понеділок, 6 жовтня. Батьки малюка негайно зателефонували в офіс шерифа, а небезпечний предмет акуратно винесли в сарай, подалі від будинку. На місце прибули сапери і помічники шерифа, які підтвердили, що граната ціла і становить реальну загрозу.

Пізніше вибухотехніки вивезли пристрій за межі населеного пункту і безпечно утилізували. За словами представників офісу шерифа, граната на вигляд нагадувала боєприпаси часів Другої світової війни, однак усередині знаходився саморобний вибуховий пристрій, що робило її ще небезпечнішою.

"Ми називаємо такі пристрої "новими гранатами". Їх виробляють невідомо де, без контролю якості, і вони можуть бути вкрай нестабільними", — розповів командир саперного загону WSP Кліффорд Пратт.

Представник офісу шерифа Кайл Форман зазначив, що такі знахідки для регіону не рідкість, адже раніше на території округу Грант розташовувалися дві військові бази, і нерідко мешканці знаходять іржаві боєприпаси, що залишилися з тих часів.

Влада наполегливо просить громадян у разі виявлення підозрілих предметів не чіпати їх і негайно звертатися в поліцію.

