3-летний мальчик нашел гранату и принес домой: родители едва не лишились чувств (видео)

Жуткая находка потрясла жителей небольшого города Хартлайн (штат Вашингтон, США). Трехлетний мальчик случайно обнаружил во дворе своего дома старую ручную гранату, которую принес родителям в дом.

Related video

К счастью, никто не пострадал. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщили власти округа Грант, инцидент произошел вечером в понедельник, 6 октября. Родители малыша немедленно позвонили в офис шерифа, а опасный предмет аккуратно вынесли в сарай, подальше от дома. На место прибыли саперы и помощники шерифа, которые подтвердили, что граната цела и представляет реальную угрозу.

Позже взрывотехники вывезли устройство за пределы населенного пункта и безопасно утилизировали. По словам представителей офиса шерифа, граната по виду напоминала боеприпасы времен Второй мировой войны, однако внутри находилось самодельное взрывное устройство, что делало ее еще опаснее.

"Мы называем такие устройства "новыми гранатами". Их производят неизвестно где, без контроля качества, и они могут быть крайне нестабильными", — рассказал командир саперного отряда WSP Клиффорд Пратт.

Представитель офиса шерифа Кайл Форман отметил, что подобные находки для региона не редкость, ведь ранее на территории округа Грант располагались две военные базы, и нередко жители находят ржавые боеприпасы, оставшиеся с тех времен.

Власти настоятельно просят граждан при обнаружении подозрительных предметов не трогать их и немедленно обращаться в полицию.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина прервал собственные похороны, напугав участников церемонии. Жители Аргентины стали свидетелями невероятной истории, достойной сценария фильма. Во время похорон в городе Кордова 22-летний молодой человек, считавшийся погибшим, неожиданно появился живым и здоровым прямо перед шокированной толпой.

Также стало известно, что самолет совершил аварийную посадку из-за пассажиров, которые начали есть свои паспорта. Обычный перелет из Милана (Италия) в Лондон (Великобритания) для десятков пассажиров Ryanair превратился в настоящий кошмар.