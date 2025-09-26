"Я жив": мужчина прервал собственные похороны, напугав участников церемонии (фото)

Жители Аргентины стали свидетелями невероятной истории, достойной сценария фильма. Во время похорон в городе Кордова 22-летний молодой человек, считавшийся погибшим, неожиданно появился живым и здоровым прямо перед шокированной толпой.

Инцидент произошел после аварии 18 сентября, когда грузовик с сахарным тростником сбил пешехода. Об этом пишет Mirror.

Изначально полиция сочла, что погиб именно 22-летний Максимилиано Энрике Акоста. Его мать прибыла в морг и опознала тело по одежде и некоторым физическим признакам. Власти без сомнений выдали останки семье, которая организовала прощание.

Во время похорон все присутствующие были потрясены, когда "усопший" вошел в зал и громко заявил: "Я жив!". По словам самого молодого человека, он несколько дней провел в запое в Альдеретесе, на севере Кордовы, и не знал о том, что его уже считают мертвым.

Ошеломленные родственники и соседи испытали шок и недоумение: если парень жив, то кто же лежал в гробу?

Было установлено, что настоящее имя погибшего мужчины — Максимилиано Энрике Акосте Фото: Jam Press

Позже выяснилось, что тело принадлежало 28-летнему Максимилиано Энрике Акосте из соседнего города Дельфин-Гальо. Его останки повторно идентифицировали и передали настоящей семье. Похороны Максимилиано состоялись 23 сентября, но и здесь не обошлось без ошибок — родственникам изначально показали еще одно неверное тело.

"С самого начала все было неправильно. Нам передали тело без должного опознания. Потом заставили меня дважды ехать в морг. Мы пережили настоящий кошмар", — заявил брат погибшего, Эрнан.

Прокуратура подтвердила, что произошла грубая административная ошибка, и начала внутреннюю проверку. Сейчас устанавливают, кто несет ответственность за путаницу и как допущенные нарушения могли привести к столь абсурдной ситуации.

Жители Кордовы обсуждают историю в соцсетях, называя ее "воскрешением" и "ужасной некомпетентностью". Многие требуют реформировать систему опознания тел, чтобы подобное не повторилось.

