Женщина прожила 117 лет: врачи раскрыли неожиданную тайну ее долголетия (фото)

Мария Браньяс Морера, прожившая 117 лет и считавшаяся старейшей жительницей планеты, могла быть обязана своим долголетием не только генетике, но и одному простому продукту, которым оказался йогурт.

Перед смертью женщина согласилась на исследование своей ДНК. Об этом пишет Lad Bible.

В августе 2024 года Мария ушла из жизни в возрасте 117 лет и 168 дней, сохранив звания старейшего живущего человека в мире и самого долгоживущего испанца в истории. Родившаяся в США, в 1915 году она переехала в Каталонию (Испания), где пережила войны, пандемии и даже перенесла COVID-19 в 113 лет.

Перед смертью Мария согласилась на исследование своей ДНК, чтобы, как она говорила, "помочь другим прожить так же долго". Испанские врачи собрали образцы крови и других тканей, чтобы составить ее биологический профиль. Результаты показали, что биологический возраст Марии был на 10–15 лет ниже паспортного.

Доктор Мануэль Эстеллер из Института исследований лейкемии имени Хосепа Каррераса отметил, что генетика сыграла огромную роль, но не была единственным фактором.

Перед смертью Мария согласилась на исследование своей ДНК Фото: Jam Press

Что помогло женщине дожить до 117 лет:

Активный образ жизни — Мария занималась физическими упражнениями в доме престарелых, пока могла;

Отсутствие вредных привычек — она не курила, не злоупотребляла алкоголем, избегала лишнего веса;

Общественная активность — долгожительница вела насыщенную социальную жизнь;

Особый рацион — врачи обратили внимание на ее привычку есть йогурт La Fageda до трех раз в день и ежедневно пить смузи из восьми видов злаков.

Издание отмечает, что ученые считают, что пробиотики и клетчатка поддерживали здоровье кишечника и укрепляли иммунитет, снижая риск тяжелых заболеваний.

"Секрет экстремального долголетия кроется в балансе наследственности и образа жизни. Это примерно половина на половину", — подытожил доктор Эстеллер.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.