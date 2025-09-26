Жінка прожила 117 років: лікарі розкрили несподівану таємницю її довголіття (фото)

Марія Браньяс Морера, яка прожила 117 років і вважалася найстарішою мешканкою планети, могла бути зобов'язана своїм довголіттям не тільки генетиці, а й одному простому продукту, яким виявився йогурт.

Related video

Перед смертю жінка погодилася на дослідження своєї ДНК. Про це пише Lad Bible.

У серпні 2024 року Марія пішла з життя у віці 117 років і 168 днів, зберігши звання найстарішої людини, яка живе найстаріше у світі, та найдовгоживучішого іспанця в історії. Народившись у США, 1915 року вона переїхала до Каталонії (Іспанія), де пережила війни, пандемії і навіть перенесла COVID-19 у 113 років.

Перед смертю Марія погодилася на дослідження своєї ДНК, щоб, як вона говорила, "допомогти іншим прожити так само довго". Іспанські лікарі зібрали зразки крові та інших тканин, щоб скласти її біологічний профіль. Результати показали, що біологічний вік Марії був на 10-15 років нижчим за паспортний.

Доктор Мануель Естеллер з Інституту досліджень лейкемії імені Хосепа Каррераса зазначив, що генетика відіграла величезну роль, але не була єдиним чинником.

Перед смертю Марія погодилася на дослідження своєї ДНК Фото: Jam Press

Що допомогло жінці дожити до 117 років:

Активний спосіб життя — Марія займалася фізичними вправами в будинку для літніх людей, поки могла;

Відсутність шкідливих звичок — вона не курила, не зловживала алкоголем, уникала зайвої ваги;

Громадська активність — довгожителька вела насичене соціальне життя;

Особливий раціон — лікарі звернули увагу на її звичку їсти йогурт La Fageda до трьох разів на день і щодня пити смузі з восьми видів злаків.

Видання зазначає, що вчені вважають, що пробіотики і клітковина підтримували здоров'я кишківника і зміцнювали імунітет, знижуючи ризик важких захворювань.

"Секрет екстремального довголіття криється в балансі спадковості та способу життя. Це приблизно половина на половину", — підсумував доктор Естеллер.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік народився без великих пальців на руках, люди дивуються, що він може робити без них. Один з його роликів у TikTok зібрав понад 9,9 мільйона переглядів. У ньому він демонструє, як відкриває пляшку води, затискаючи її чотирма пальцями, і жартує, що вміє все, крім автостопу.

Також стало відомо скільки на тату витратила найбільш "розмальована" жінка Австралії. Сума вразила користувачів соцмереж.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.