Чоловік народився без великих пальців на руках, люди дивуються, що він може робити без них

26-річний Цяо Алберс, який народився без великих пальців, завоював популярність у соцмережах завдяки своїм унікальним здібностям і позитивному погляду на життя

Його відео, де він виконує звичні і навіть складні завдання без протезів, збирають мільйони переглядів і захоплені коментарі глядачів у TikTok.

Алберс стверджує, що відсутність великих пальців не заважає йому справлятися з будь-якими повсякденними справами. Ба більше, він навчився перетворювати цю особливість на привід для жартів і натхнення для інших.

"Я живий приклад того, що великі пальці не обов'язкові", — сказав.

Один із роликів Алберса зібрав понад 9,9 мільйона переглядів. У ньому він демонструє, як відкриває пляшку води, затискаючи її чотирма пальцями, і жартує, що вміє все, крім автостопу. В іншому відео блогер з легкістю засовує руку в банку Pringles, що викликало заздрість у глядачів.

Шанувальники захоплюються його самоіронією.

"Я заздрю твоїй перевазі над банками Pringles", "Він усе ще може показати комусь середній палець — хіба це не головне?", — писали вони.

Алберс народився в Китаї, але був усиновлений і переїхав до Нідерландів. У дитинстві він почувався невпевнено, проте з віком і завдяки подорожам Європою набув упевненості в собі. Тепер він знає, що навіть якби в нього раптово з'явилися великі пальці, він би не захотів їх залишати.

"Я витратив 26 років, щоб звикнути жити без великих пальців, і не збираюся витрачати наступні 26 років, щоб звикнути до них", — сказав він.

Сьогодні Алберс надихає десятки тисяч підписників у соцмережах, доводячи, що будь-яка особливість може стати перевагою.

