Мужчина родился без больших пальцев на руках, люди удивляются, что он может делать без них

26-летний Цяо Алберс, родившийся без больших пальцев, завоевал популярность в соцсетях благодаря своим уникальным способностям и позитивному взгляду на жизнь

Его видео, где он выполняет привычные и даже сложные задачи без протезов, собирают миллионы просмотров и восторженные комментарии зрителей в TikTok.

Алберс утверждает, что отсутствие больших пальцев не мешает ему справляться с любыми повседневными делами. Более того, он научился превращать эту особенность в повод для шуток и вдохновения для других.

"Я живой пример того, что большие пальцы не обязательны", — сказал.

Один из роликов Алберса собрал более 9,9 миллиона просмотров. В нем он демонстрирует, как открывает бутылку воды, зажимая ее четырьмя пальцами, и шутит, что умеет все, кроме автостопа. В другом видео блогер с легкостью засовывает руку в банку Pringles, что вызвало зависть у зрителей.

Поклонники восхищаются его самоиронией.

"Я завидую твоему превосходству над банками Pringles", "Он все еще может показать кому-то средний палец — разве это не главное?", — писали они.

Алберс родился в Китае, но был усыновлен и переехал в Нидерланды. В детстве он чувствовал себя неуверенно, однако с возрастом и благодаря путешествиям по Европе обрел уверенность в себе. Теперь он знает, что даже если бы у него внезапно появились большие пальцы, он бы не захотел их оставлять.

"Я потратил 26 лет, чтобы привыкнуть жить без больших пальцев, и не собираюсь тратить следующие 26 лет, чтобы привыкнуть к ним", — сказал он.

Сегодня Алберс вдохновляет десятки тысяч подписчиков в соцсетях, доказывая, что любая особенность может стать преимуществом.

