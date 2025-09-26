"Я живий": чоловік перервав власний похорон, налякавши учасників церемонії (фото)

Жителі Аргентини стали свідками неймовірної історії, гідної сценарію фільму. Під час похорону в місті Кордова 22-річний молодий чоловік, якого вважали загиблим, несподівано з'явився живим і здоровим просто перед шокованим натовпом.

Інцидент стався після аварії 18 вересня, коли вантажівка з цукровою тростиною збила пішохода. Про це пише Mirror.

Спочатку поліція визнала, що загинув саме 22-річний Максиміліано Енріке Акоста. Його мати прибула в морг і впізнала тіло за одягом і деякими фізичними ознаками. Влада без сумнівів видала останки родині, яка організувала прощання.

Під час похорону всі присутні були приголомшені, коли "покійний" увійшов до зали і голосно заявив: "Я живий!". За словами самого молодого чоловіка, він кілька днів провів у запої в Альдеретесі, на півночі Кордови, і не знав про те, що його вже вважають мертвим.

Приголомшені родичі та сусіди відчули шок і здивування: якщо хлопець живий, то хто ж лежав у труні?

Було встановлено, що справжнє ім'я загиблого чоловіка — Максиміліано Енріке Акосте Фото: Jam Press

Пізніше з'ясувалося, що тіло належало 28-річному Максиміліано Енріке Акосте із сусіднього міста Дельфін-Гальо. Його останки повторно ідентифікували та передали справжній родині. Похорон Максиміліано відбувся 23 вересня, але й тут не обійшлося без помилок — родичам спочатку показали ще одне невірне тіло.

"Із самого початку все було неправильно. Нам передали тіло без належного впізнання. Потім змусили мене двічі їхати в морг. Ми пережили справжній кошмар", — заявив брат загиблого, Ернан.

Прокуратура підтвердила, що сталася груба адміністративна помилка, і почала внутрішню перевірку. Наразі встановлюють, хто несе відповідальність за плутанину і як допущені порушення могли призвести до такої абсурдної ситуації.

Жителі Кордови обговорюють історію в соцмережах, називаючи її "воскресінням" і "жахливою некомпетентністю". Багато хто вимагає реформувати систему впізнання тіл, щоб подібне не повторилося.

