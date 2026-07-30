Збитки перевищили $108 тисяч: за день до весілля наречена обікрала магазин та підпалила церкву

25-річну наречену Леніту "Тессу" Джой Морено звинувачують у крадіжці газових запальничок і тампона, щоб підпалити церкву, де вона мала одружитися наступного дня.

Слідчі також стверджують, що все весілля могло бути засноване на брехні, пише видання Daily Star.

25-річна дівчина сьогодні перебуває під вартою в Кейсвіллі, штат Юта, після пожежі в церкві 10 липня.

Повідомляється, що пожежна служба Кейсвілла викликала поліцію для розслідування, а також місцеві та федеральні установи, включаючи Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами (ATF).

Під час розслідування слудчі з'ясували, що пожежу була навмисним підпалом з використанням "незвичайних матеріалів", зокрема спеціального тампона.

У судових документах стверджується, що дівчина та її наречений того ж дня відвідали магазин Ace Hardware, щоб купити речі для весільних прикрас. Записи з камер спостереження доводять, що поцупила дві-три запальнички, поки її наречений був в іншому місці магазину.

Відео дня

Пізніше того ж вечора дівчина, її наречений та четверо членів родини були у церкві, де готували будівлю до весілля.

За мить спрацювала пожежна сигналізація. Родичі нібито виявили загоряння під стільцем. Також їм вдалося загасити вогонь за допомогою вогнегасника та води.

Церква Ісуса Христа, де стався підпал Фото: Скріншот

Незважаючи на швидкі дії, ймовірна сума збитків, заявлених для ремонту, склала понад 108 000 доларів США. Офіцери також з'ясували, що на момент пожежі в будівлі перебувало шестеро людей.

Також поліція з'ясувала, що наречена спочатку використовувала фальшиве ім'я — Тесса Моран. Потім сама дівчина зізналася, що також вказала фальшиву дату народження в ніч пожежі.

Коли її запитали про ймовірну крадіжку в магазині, вона зізналася у крадіжці, але відмовилася розповісти, що саме поцупила.

Крім того, дівчина неодноразово брехала своєму нареченому та його родині щодо отримання свідоцтва про шлюб, зокрема, для запланованого весілля такий документ не був виданий.

"Леніта родом з іншого штату, і в ході розслідування було встановлено, що вона… постійно обманює та вживає рішучих заходів, щоб приховати свою брехню", — повідомив офіцер, який проводив арешт.

Після суду вона потрапила до в'язниці округу Девіс. Дівчина перебуває під вартою без права внесення застави. Її звинувачують у тяжкому злочині — підпал за обтяжуючих обставин, а також у крадіжці та наданні неправдивої інформації поліції.

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