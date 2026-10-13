Женщина обустроила старую церковь, чтобы превратить ее в дом своей мечты (фото)

Иногда Уитни Андерсон говорит, что не может поверить в то, как сложилась её жизнь. Последние два года она упорно работает над созданием "chouse" (сочетание слов *church* — церковь и *house* — дом) своей мечты в штате Мичиган; именно так она называет заброшенную церковь возрастом 128 лет, которую превращает в собственное жилище.

Эта мечта сопровождала её всю жизнь — ещё с детства, когда она ходила в церковь с бабушкой и дедушкой, восхищаясь её архитектурой и способностью объединять людей. Об этом пишет CNBC Make It.

Женщина мечтала жить в церкви

"С тех пор я просто очарована витражами, — рассказывает 45-летняя Андерсон, — и мне очень нравится идея жить в месте, где когда-то собиралось так много людей".

Десятилетние поиски переросли в несколько лет упорного труда, в том числе в месяцы непрерывного ремонта под пристальным вниманием телепродюсеров и подписчиков в сети. Она уже израсходовала бюджет на дизайн, составивший около 200 000 долларов, и имеет амбициозные планы превратить это здание в новое пространство для встреч.

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"Это, пожалуй, самый рискованный шаг в моей жизни, — говорит Андерсон. — Шансы 50 на 50: либо это станет успешным проектом и прекрасным домом, либо приведёт к моему банкротству. Но каждый раз, когда я нахожусь здесь, я чувствую внутреннее спокойствие".

Уитни Андерсон мечтала жить в церкви Фото: CNBC Make It

В поисках идеального "chouse"

Около 10 лет назад эта дизайнер интерьеров и декоратор из Нью-Йорка начала поиски по всей стране, пытаясь найти церковь, которую она могла бы себе позволить купить, отремонтировать и превратить в свой дом.

Женщина в течение трёх-четырёх лет активно откладывала средства и накопила около 250 000 долларов в фонде для реализации этого проекта. Она делала предложения о покупке нескольких объектов в разных штатах, но ни одно из них не увенчалось успехом. Весной 2024 года её поиски жилья завершились — несколько неожиданно — на сайте Zillow.

Как выяснила Андерсон в ходе поиска, объявления о продаже церквей обычно размещают на сайтах коммерческой недвижимости или даже в Facebook Marketplace, а не на ресурсах по жилой недвижимости, таких как Zillow. Однако однажды она наткнулась в интернете на объявление о продаже дома для священнослужителя — небольшого жилья, принадлежащего церкви и предназначенного для проживания её настоятеля с семьёй. Этот дом, расположенный в штате Мичиган, продавался за 125 000 долларов, а в комплекте с ним шла и сама церковь.

Интерьер дома-церкви Фото: CNBC Make It

Здание, построенное в 1898 году как методистская церковь, находилось в ужасном состоянии: в крыше зияли дыры "размером с человека", а значительные повреждения от влаги заставили Андерсона подписать документ об отказе от претензий и надеть респиратор, чтобы просто осмотреть объект.

Женщина сама делала ремонт Фото: CNBC Make It

Сбывшаяся мечта

Когда она открыла входную дверь, "запах плесени ударил прямо в лицо", — вспоминает Андерсон. — "Но как только я вошла, повернула за угол и увидела эти окна, сразу выбежала обратно, оттащила в сторону своего риэлтора и сказала: "Это будет моим"".

Там, где большинство людей увидели бы лишь большое пустое помещение, Андерсон представляла себе огромный книжный стеллаж на всю стену, открытую кухню, пространство для встреч, искусно отреставрированные витражи и собственное жилье.

"У меня по коже побежали мурашки, потому что всё, что рисовало моё воображение, было здесь — буквально в одном месте", — говорит Андерсон. — "Я, несомненно, влюбилась в это место с первого взгляда, несмотря на все существующие проблемы".

Женщина мечтала жить в церкви Фото: CNBC Make It

Сделка по приобретению недвижимости состоялась в июне 2024 года. После упорных переговоров она заплатила 45 000 долларов за церковь площадью около 325 кв. м, дом для священнослужителя и соседний пустующий участок площадью около 930 кв. м.

В настоящее время в церкви есть одна спальня и две ванные комнаты, а в соседнем доме для священнослужителя — четыре спальни и две ванные комнаты. Андерсон приобрела недвижимость за наличные и на сегодняшний день уже потратила около 194 000 долларов на ремонт.

Чтобы сэкономить средства, Андерсон самостоятельно выполнила большую часть демонтажных работ, установила часть балок перекрытия, смонтировала гипсокартон и, несмотря на боязнь высоты, собственноручно покрасила наружные стены и некоторые внутренние помещения.

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