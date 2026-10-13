Жінка освоїла стару церкву, щоб зробити там будинок своєї мрії (фото)

Іноді Вітні Андерсон каже, що не може повірити в те, як склалося її життя. Останні два роки вона наполегливо працює над створенням "chouse" (поєднання слів *church* — церква та *house* — дім) своєї мрії в штаті Мічиган; саме так вона називає покинуту церкву віком 128 років, яку перетворює на власне житло.

Ця мрія супроводжувала її все життя — ще з дитинства, коли вона ходила до церкви з бабусею та дідусем, захоплюючись її архітектурою та здатністю об’єднувати людей. Про це пише CNBC Make It.

Жінка мріяла жити в церкві

"Відтоді я просто зачарована вітражами, — розповідає 45-річна Андерсон, — і мені дуже подобається ідея жити в місці, де колись збиралося так багато людей".

Десятилітні пошуки переросли в кілька років важкої праці, зокрема місяці безперервного ремонту під пильним наглядом телепродюсерів та підписників у мережі. Вона вже використала бюджет на дизайн, що становив близько 200 000 доларів, і має амбітні плани перетворити цю будівлю на новий простір для зустрічей.

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"Це, мабуть, найризикованіший крок у моєму житті, — каже Андерсон. — Шанси 50 на 50: або це стане успішним проєктом і чудовим домом, або ж призведе до мого банкрутства. Але щоразу, коли я тут перебуваю, я відчуваю внутрішній спокій".

Вітні Андерсон мріяла жити в церкві Фото: CNBC Make It

Пошуки ідеального "chouse"

Близько 10 років тому ця стилістка інтер’єрів і декораторка з Нью-Йорка розпочала пошуки по всій країні, намагаючись знайти церкву, яку вона могла б собі дозволити придбати, відремонтувати та перетворити на власний дім.

Жінка протягом трьох-чотирьох років активно відкладала кошти й накопичила близько 250 000 доларів у фонді для реалізації цього проєкту. Вона робила пропозиції щодо купівлі кількох об’єктів у різних штатах, але жодна з них не увінчалася успіхом. Навесні 2024 року її пошуки житла завершилися — дещо несподівано — на сайті Zillow.

Як з’ясувала Андерсон у процесі пошуку, оголошення про продаж церков зазвичай розміщують на сайтах комерційної нерухомості або навіть у Facebook Marketplace, а не на ресурсах із житловою нерухомістю на кшталт Zillow. Проте одного разу вона натрапила в інтернеті на оголошення про продаж будинку для священнослужителя — невеликого житла, що належить церкві та призначене для проживання її настоятеля з родиною. Цей будинок, розташований у штаті Мічиган, продавався за 125 000 доларів, а в комплекті з ним ішла й сама церква.

Інтерʼєр будинку-церкви Фото: CNBC Make It

Будівля, зведена 1898 року як методистська церква, перебувала в жахливому стані: у даху зяяли діри "розміром із людину", а значні пошкодження від вологи змусили Андерсон підписати документ про відмову від претензій і вдягнути респіратор, щоб просто оглянути об’єкт.

Жінка сама робила ремонт Фото: CNBC Make It

Здійснена мрія

Коли вона відчинила вхідні двері, "запах плісняви ​​вдарив просто в обличчя", — згадує Андерсон. — "Але щойно я увійшла, повернула за ріг і побачила ці вікна, то одразу вибігла назад, відвела вбік свого рієлтора й сказала: "Це буде моїм"".

Там, де більшість людей побачила б лише велике порожнє приміщення, Андерсон уявляла величезний стелаж для книг на всю стіну, відкриту кухню, простір для зустрічей, майстерно відреставровані вітражі та власне житло.

"У мене аж мурашки побігли шкірою, бо все, що малювала моя уява, було тут — буквально в одному місці", — каже Андерсон. — "Я безперечно закохалася в це місце з першого погляду, попри всі наявні проблеми".

Жінка мріяла жити в церкві Фото: CNBC Make It

Угода щодо придбання нерухомості відбулася в червні 2024 року. Після наполегливих переговорів вона заплатила 45 000 доларів за церкву площею близько 325 кв. м, будинок для священнослужителя та сусідню порожню ділянку площею близько 930 кв. м.

Наразі в церкві є одна спальня та дві ванні кімнати, а в сусідньому будинку для священнослужителя — чотири спальні та дві ванні кімнати. Андерсон придбала нерухомість за готівку, і на сьогодні вже витратила близько 194 000 доларів на ремонт.

Щоб заощадити кошти, Андерсон самотужки виконала більшу частину демонтажних робіт, встановила частину балок перекриття, змонтувала гіпсокартон і, попри страх висоти, власноруч пофарбувала зовнішні стіни та деякі внутрішні приміщення.

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