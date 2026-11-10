"Это самое важное": жена Буданова раскрыла секрет счастливого брака (фото)

Супруга главы Офиса президента и бывшего главы ГУР Кирилла Буданова, Маринна Буданова, призналась, как пара в своем безумном графике находит время друг для друга.

В комментарии шоу "Тур звездами" психологиня раскрыла, что Кирилл Алексеевич любит готовить им ужины, но сама Марианна ему часто не дает этого делать, ведь для нее это способ рефлексии после тяжелого рабочего дня.

Жена Буданова — об их отношениях

"Я всегда вспоминаю, когда мы познакомились, он был тогда в звании капитана. Прошло очень много времени по нашему профессиональному росту — мы шагаем по жизни вместе, поддерживая друг друга и находя время. Потому что для важных вещей мы всегда стараемся уделить немного больше времени — друг для друга. Пытаемся находить в графиках загруженных время для фильма, совместного ужина", — рассказала жена Кирилла Буданова.

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Психологиня также призналась, что дома готовят ужин и она, и муж.

"По-разному бывает. Кирилл Алексеевич очень любит готовить. Я не всегда даю ему эту возможность, потому что я сама люблю, это такой вид рефлексии и терапии после тяжелого рабочего дня. Но по-разному. Он тоже готовит", — говорит Марианна Буданова.

Кирилл Буданов с супругой Фото: Соцсети

На вопрос, ссорятся ли они с мужем, женщина заверила, что между ними ссор как таковых не бывает.

"Я — психолог и понимаю, как можно обходить вот эти острые углы. И за все эти годы совместной жизни мой муж тоже понимает меня, мой тип темперамента, мой характер. И мы пытаемся подстраиваться под запросы друг друга и идти навстречу. Это самое важное, потому что если ты любишь человека, ты пытаешься сделать ему приятно, идти навстречу в том ключе, который будет понятен именно тому человеку", — резюмировала Марианна.

Брак с Марианной Будановой

Со своей второй женой глава ОП вместе уже более 10 лет. Пара познакомилась 17 августа 2013 в поезде "Одесса-Киев" накануне Евромайдана.

Буданова работает заведующей кафедрой юридической психологии в Национальной академии внутренних дел (НАВД). Кроме того, она является капитаном полиции и имеет степень доктора философии в области психологии.

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