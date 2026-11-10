"Це найважливіше": дружина Буданова розкрила секрет щасливого шлюбу (фото)

Дружина глави Офісу президента та колишнього очільника ГУР Кирила Буданова, Марінна Буданова, зізналася, як пара у своєму шаленому графіку знаходить час одне для одного.

У коментарі шоу "Тур зірками" психологиня розкрила, що Кирило Олексійович полюбляє готувати їм вечері, але сама Маріанна йому часто не дає цього робити, адже для неї це спосіб рефлексії після важкого робочого дня.

Дружина Буданова — про їхні стосунки

"Я завжди згадую, коли ми познайомилися, він був тоді у званні капітана. Пройшло дуже багато часу по нашому професійному зростанню — ми крокуємо по життю разом, підтримуючи одне одного і знаходячи час. Тому що для важливих речей ми завжди намагаємося приділити трішки більше часу — одне для одного. Намагаємося знаходити в графіках завантажених вільні години для проведення разом, взагалі за буденними справами — перегляд фільму, спільної вечері", — розповіла дружина Кирила Буданова.

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Психологиня також зізналася, що вдома готують вечерю і вона, і чоловік.

"По-різному буває. Кирило Олексійович дуже любить готувати. Я не завжди даю йому цю можливість, тому що я сама люблю, це такий вид рефлексії і терапії після тяжкого робочого дня. Але по-різному. Він також готує", — каже Маріанна Буданова.

Кирило Буданов з дружиною Фото: Соцмережi

На запитання, чи сваряться вони з чоловіком, жінка запевнила, що між ними сварок як таких не буває.

"Я — психолог і розумію, як можна обходити ось ці гострі кути. І за всі ці роки спільного життя мій чоловік також розуміє мене, мій тип темпераменту, мій характер. І ми намагаємося підлаштовуватися під запити одне одного й іти назустріч. Це найважливіше, тому що якщо ти кохаєш людину, ти намагаєшся зробити їй приємно, іти назустріч у тому ключі, який буде зрозумілий саме тій людині", — резюмувала Маріанна.

Шлюб з Маріанною Будановою

Зі своєю другою дружиною очільник ОП разом уже понад 10 років. Пара познайомилася 17 серпня 2013 року в поїзді "Одеса–Київ" напередодні Євромайдану.

Буданова працює завідувачкою кафедри юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ (НАВС). Крім того, вона є капітаном поліції та має науковий ступінь доктора філософії в галузі психології.

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