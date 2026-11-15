Тайна обручальных колец Джеки Кеннеди: куда делись подарки президента США и греческого миллионера

Джеки Кеннеди была помолвлена ​​трижды и дважды выходила замуж: сначала за президента США Джона Ф. Кеннеди, а затем за греческого миллионера Аристотеля Онассиса. И у нее была отличная коллекция драгоценностей.

Когда Жаклин Ли Бувье готовилась стать женой молодого амбициозного политика Джона Ф. Кеннеди, он преподнес ей в подарок кольцо с двумя бриллиантами в стиле "ты и я" (Toi et Moi). Много лет спустя миллионер Аристотель Онассис преподнес ей бриллиант огранки "маркиз" весом 40 карат. После смерти Джеки Кеннеди-Онассис в 1994 году многие задавались вопросом, что случилось с ее кольцами от двух браков. Ведь они имели все шансы стать не менее культовыми, чем кольцо принцессы Дианы, пишет People.

Первое предложение руки и сердца Джеки поступило в 21 год, примерно через месяц после начала отношений с биржевым брокером Джоном Г. Хастедом-младшим в 1951 году. О том кольце известно немного, это якобы было кольцо с сапфирами и бриллиантами, но оно у юной Джеки не задержалось. Когда помолвка была расторгнута, то она вернула кольцо, опустив его в карман куртки Хастеда по пути в аэропорт в 1952 году.

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Вскоре после этого Джеки начала встречаться с Джоном Ф. Кеннеди, который сделал ей предложение в июне 1953 года, подарив кольцо с двумя камнями от Van Cleef & Arpels. По слухам, его выбрал отец Джона Кеннеди, Джозеф Кеннеди . По данным Vogue, в центре кольца находился бриллиант весом 2,88 карата и изумруд весом 2,84 карата, оба закреплены на оправе, украшенной дополнительными бриллиантами и изумрудами. Кольцо было вдохновлено тем, с которым Наполеон Бонапарт сделал предложение Жозефине де Богарне в 1796 году.

Кольцо, подаренное Джоном Кеннеди его невесте

В 1962 году Джеки отправила кольцо обратно в Van Cleef & Arpels для переделки, и новый дизайн включал 0,66 карата круглых бриллиантов и 1,46 карата бриллиантов огранки "маркиз", которые обрамляли два центральных камня, согласно данным Президентской библиотеки и музея Джона Ф. Кеннеди .

После смерти Джеки кольцо перешло в состав ее наследства. Сейчас кольцо Джеки хранится в Президентской библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне. Согласно веб-сайту музея, кольцо находится рядом с ее свадебным платьем, альбомом с фотографиями с помолвки и свадебным приглашением, а также другими личными вещами.

Первое кольцо Джеки находится в музее Фото: Соцсети

Как известно, брак Джеки и Джона был бурным и не слишком счастливым. Пара поженилась 12 сентября 1953 года и родила четверых детей, хотя из больницы выписались только двое: дочь Кэролайн Кеннеди и покойный сын Джон Ф. Кеннеди-младший. Первенец пары — Арабелла, родилась мертвой, а их четвертый ребенок, Патрик, умер через два дня после появления на свет. Слухи о том, что у Джона Кеннеди были многочисленные романы, не утихли и сейчас. Вероятно, пара бы развелась, но чуть более чем через десять лет после свадьбы, 22 ноября 1963 года, президент США был убит рядом с Джеки.

Спустя годы Джеки во второй раз обручилась с греческим миллионером Аристотелем Онассисом .

Джеки и Онассис начали встречаться в 1967 году, когда греческий судоходный магнат пригласил ее присоединиться к нему на борту яхты "Скорпиос". Ранее Онассис состоял в отношениях с сестрой Джеки, Ли Радзивилл.

Онассис сделал предложение Джеки с бриллиантом огранки "маркиз" весом 40 карат, известным как "Лесото III", приобретенным у компании Harry Winston.

Они поженились 20 октября 1968 года, и с тех пор она стала известна как "Джеки О". Этот брак вызвал огромный скандал, ведь многие считали, что бывшая первая леди США предает память мужа.

Но Джеки О оставалась женой Аристотеля вплоть до его смерти 15 марта 1975 года. За все время брака она надевала кольцо считанные разы, большую часть времени оно хранилось в банковской ячейке.

В апреле 1996 года газета Los Angeles Times сообщила, что аукционный дом Sotheby's продал кольцо на аукционе за 2,58 миллиона долларов.

Сюжет об аукционе, на котором продали кольцо Джеки Кеннеди

Эксперты оценили кольцо в 600 000 долларов. Основатели Weight Watchers Альберт и Фелис Липперт приобрели украшение от имени неназванного "дорогого друга", а это значит, что нет никаких сведений о том, где оно может находиться сегодня, сообщает издание. Но на данный момент кольцо может стоит около 20 миллионов долларов.

Джеки умерла 19 мая 1994 года, менее чем через год после того, как у нее диагностировали рак. Ей было 64 года. На тот момент у нее остались дети и ее многолетний партнер, покойный Морис Темпельсман.

Морис Темпельсман и Джеки О Фото: Соцсети

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