Таємниця обручок Джекі Кеннеді: куди поділися подарунки президента США та грецького мільйонера

Джекі Кеннеді тричі була заручена і двічі виходила заміж: спочатку за президента США Джона Ф. Кеннеді, а потім за грецького мільйонера Арістотеля Онассіса. І вона мала чудову колекцію коштовностей.

Коли Жаклін Лі Був’є готувалася стати дружиною молодого амбітного політика Джона Ф. Кеннеді, він подарував їй каблучку з двома діамантами у стилі "ти і я" (Toi et Moi). Через багато років мільйонер Арістотель Онассіс подарував їй діамант огранки "маркіз" вагою 40 каратів. Після смерті Джекі Кеннеді-Онассіс у 1994 році багато хто задавався питанням, що сталося з її каблучками від двох шлюбів. Адже вони мали всі шанси стати не менш культовими, ніж каблучка принцеси Діани, пише People.

Перша пропозиція руки і серця Джекі надійшла, коли їй було 21 рік, приблизно через місяць після початку стосунків із біржовим брокером Джоном Г. Хастедом-молодшим у 1951 році. Про те кільце відомо небагато: нібито це було кільце з сапфірами та діамантами, але воно не затрималося у юної Джекі. Коли заручини були розірвані, вона повернула каблучку, поклавши її в кишеню куртки Хастеда дорогою до аеропорту в 1952 році.

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Незабаром після цього Джекі почала зустрічатися з Джоном Ф. Кеннеді, який зробив їй пропозицію в червні 1953 року, подарувавши каблучку з двома каменями від Van Cleef & Arpels. За чутками, його вибрав батько Джона Кеннеді, Джозеф Кеннеді. За даними Vogue, у центрі каблучки був діамант вагою 2,88 карата та смарагд вагою 2,84 карата, обидва закріплені на оправі, прикрашеній додатковими діамантами та смарагдами. Обручка була натхненна тією, з якою Наполеон Бонапарт зробив пропозицію Жозефіні де Богарне у 1796 році.

Обручка, яку Джон Кеннеді подарував своїй нареченій

У 1962 році Джекі відправила каблучку назад до Van Cleef & Arpels для переробки, і новий дизайн включав 0,66 карата круглих діамантів та 1,46 карата діамантів огранки "маркіза", які обрамляли два центральні камені, згідно з даними Президентської бібліотеки та музею Джона Ф. Кеннеді.

Після смерті Джекі перстень увійшов до складу її спадщини. Зараз перстень Джекі зберігається у Президентській бібліотеці та музеї Джона Ф. Кеннеді в Бостоні. Згідно з веб-сайтом музею, перстень знаходиться поруч із її весільною сукнею, альбомом із фотографіями з заручин та весільним запрошенням, а також іншими особистими речами.

Перше кільце Джекі зберігається в музеї Фото: Соцмережi

Як відомо, шлюб Джекі та Джона був бурхливим і не надто щасливим. Пара одружилася 12 вересня 1953 року і народила чотирьох дітей, хоча з лікарні виписалися лише двоє: дочка Керолайн Кеннеді та покійний син Джон Ф. Кеннеді-молодший. Первісток пари — Арабелла — народилася мертвою, а їхня четверта дитина, Патрік, помер через два дні після народження. Чутки про те, що у Джона Кеннеді були численні романи, не вщухли й досі. Ймовірно, подружжя б розлучилося, але трохи більше ніж через десять років після весілля, 22 листопада 1963 року, президента США було вбито поруч із Джекі.

Через кілька років Джекі вдруге заручилася з грецьким мільйонером Арістотелем Онассісом.

Джекі та Онассіс почали зустрічатися у 1967 році, коли грецький судноплавний магнат запросив її приєднатися до нього на борту яхти "Скорпіос". Раніше Онассіс перебував у стосунках із сестрою Джекі, Лі Радзівілл.

Онассіс зробив Джекі пропозицію з діамантом огранки "маркіз" вагою 40 каратів, відомим як "Лесото III", придбаним у компанії Harry Winston.

Вони одружилися 20 жовтня 1968 року, і відтоді вона стала відомою як "Джекі О". Цей шлюб викликав величезний скандал, адже багато хто вважав, що колишня перша леді США зраджує пам’ять про свого чоловіка.

Але Джекі О залишалася дружиною Арістотеля аж до його смерті 15 березня 1975 року. За весь час шлюбу вона одягала обручку лише кілька разів, а більшу частину часу вона зберігалася у банківській скриньці.

У квітні 1996 року газета Los Angeles Times повідомила, що аукціонний дім Sotheby's продав перстень на аукціоні за 2,58 мільйона доларів.

Репортаж про аукціон, на якому було продано каблучку Джекі Кеннеді

Експерти оцінили каблучку в 600 000 доларів. Засновники Weight Watchers Альберт і Феліс Ліпперт придбали прикрасу від імені неназваного "дорогого друга", а це означає, що немає жодних відомостей про те, де вона може перебувати сьогодні, повідомляє видання. Але на даний момент вартість персня може становити близько 20 мільйонів доларів.

Джекі померла 19 травня 1994 року, менш ніж через рік після того, як у неї діагностували рак. Їй було 64 роки. На той момент у неї залишилися діти та її багаторічний партнер, покійний Моріс Темпельсман.

Моріс Темпельсман і Джекі О Фото: Соцсети

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