В свои 23 года биолог Олег Горяинов отправился на станцию "Академик Вернадский", чтобы круглогодично изучить природу Антарктики. Он самый молодой участник 31-й Украинской антарктической экспедиции.

Вечная мерзлота скрывает от нас множество тайн. В разговоре с Фокусом ученый Олег Горяинов рассказал, как проходят будни на краю света, к чему труднее всего привыкнуть в изоляции, а также об исследованиях таинственных озер, жизни пингвинов и уникальной экосистеме ледяного континента.

Что из увиденного в Антарктике для вас было столь удивительным, что вы запомните это до конца жизни?

– На самом деле здесь много всего можно говорить: это и когда впервые увидел пингвинов, и когда впервые проплываешь на лодке у огромного горбатого кита. Впечатляет, когда небольшое зеленое растение пробивается сквозь снег и растет при очень низких для него температурах и высоком уровне ультрафиолета.

Под сотнями километров ледников находят пресноводные озера

Но то, что каждый раз чувствуется как впервые – это ощущение, когда ты проплываешь мимо айсберга. Даже небольшой кусочек льда 50 на 50 сантиметров попробуй приподнять – ты понимаешь, насколько оно тяжело и грандиозно. А когда проплываешь возле айсберга высотой с пятиэтажное здание, понимаешь, что это только верхушка, а большая часть под водой. Долго не мог привыкнуть к тому, что в воде плавают льдины и айсберги, рядом с которыми чувствуешь себя крошечным.

Вечная мерзлота скрывает от нас множество тайн Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Какой факт об Антарктике больше всего удивляет людей, никогда там не бывших?

– Не считая того, что здесь не водятся белые медведи (многие путают Арктику с Антарктидой). Многие думают, что у нас здесь морозы по -50, -60 градусов и что станция находится в самом центре Антарктиды. На самом деле станция находится на Антарктическом полуострове, и климат здесь несколько иной. Зимой температура опускалась до -15° – это был максимум мороза во время нашей зимовки этого года. За окном сейчас -1…-1,5°. Не холодно, солнце светит и припекает, поэтому людям это странно, они не привыкли видеть, что можно ходить без шапки и куртки. Климат здесь относительно влажный, но очень сильные ветры – порывы могут быть примерно 130 км/ч.

Климат на станции не столь критический, как принято считать Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Есть ли в Антарктике то, что даже опытные полярники до сих пор не могут объяснить?

– Конечно, ведь этот регион наименее изучен среди всех континентов. Здесь, под сотнями метров ледников, обнаруживают пресноводные озера. Например, есть озеро Мерсер – 1092 м. Там живут разнообразные бактерии и микроорганизмы в полной темноте и под толстым слоем льда, и они, вероятно, не контактировали с внешним миром. Вода там остается жидкой из-за давления ледника и тепла самой земли. Изучение таких экосистем и поиск перспективных бактерий или микроорганизмов для нашей промышленности может быть невероятно классным, однако исследования осложнены толстым слоем льда.

Существует мнение, что в Антарктике из-за экстремально низких температур человек стареет медленнее? Есть ли какие-нибудь научные факты, которые это доказывают?

Для теплокровных организмов это скорее интересная догадка, которая не полностью подтверждена научно. То, что я заметил в моем организме за девятый месяц пребывания на станции, связано с физической активностью. Станция находится на скалистом острове с перепадами высот, и если в городе привык проходить 10-15 тысяч шагов, то это трудно сделать, потому что работают не те группы мышц. У нас шутят, что по возвращении домой будем учиться нормально ходить.

Олег во время работы в Антарктике Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Также есть влияние на биологические часы из-за антарктического лета и зимы. Зимой световой день был очень коротким – от 3 до 5 часов, и ты буквально живешь в темноте, от чего хочется спать, потому что организм активно производит мелатонин. Сейчас день очень длинный, и через солнце на улице некоторых бросает в сон, а кто-то не может заснуть. Однако на себе этого я не почувствовал.

Кроме этого, мы живем в изоляции от распространенных возбудителей различных болезней, которые переносят люди, поэтому за все время пребывания здесь мы ни разу не болели простудой или гриппом – можно выбежать морозом без шапки и не заболеть, потому что нет возбудителя. Но иммунная система отучается от этого, и когда начнутся контакты с людьми с большой земли, мы можем начать переболеть обычными вещами, поэтому заранее готовимся и пьем витамины.

За нами тщательно наблюдает врач: изучает, какие изменения происходят в нашем организме: меряет разные показатели, берет анализы, чтобы понять, как длительное проживание в Антарктиде влияет на здоровье человека.

Животные живут на больших глубинах Южного океана

Есть ли в антарктических водах животные, которые до сих пор остаются малоизученными? Какое наиболее недооцененное животное Антарктики?

– Некоторые животные живут на больших глубинах Южного океана в полной темноте – разнообразные рыбы, ракообразные, головоногие моллюски, амфиподы – все они действительно малоизучены, потому что туда трудно добраться. А самое недооцененное животное, по моему мнению, – это антарктический криль. Казалось бы, небольшая креветка размером с мизинец, но это центральный элемент пищевых цепей всего региона. Им питаются и пингвины, и киты. Кроме того, криль питается фитопланктоном, поэтому он является отличным индикатором состояния общей экосистемы.

Невероятный пейзаж в Антарктиде Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Что в поведении пингвинов вы как биолог не можете объяснить? Действительно ли пингвины могут образовывать пары на длительное время?

– Субантарктические пингвины (дженту), населяющие наш остров в самом большом количестве, действительно могут сохранять пару на протяжении многих лет, но это не всегда на всю жизнь – это называется социальной моногамией. Почему не навсегда? Во-первых, один из родителей может не вернуться, потому что его съест морской леопард или косатка. Во-вторых, партнер может задержаться. Если самка ждет прошлогоднего самца пять дней, понимает, что он не вернется и находит нового, а старик вдруг через две недели возвращается – она может уже не сойтись с прежним. Это работает в обе стороны.

Нашли остатки тираннозавра

Также пара распадается, если в этом сезоне не было репродуктивного успеха и они побили яйца. Тогда самки ищут более надежного, великого самца, который сможет наесться криля, дольше голодать на гнезде и вырастить потомство. Кроме того, самцы постоянно дерутся за камни для гнезд и ухаживают за самок.

Колония субантарктических пингвинов в Антарктике Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Когда-то слышал, что в вечной мерзлоте может скрываться множество доисторических существ.

– Все покрыто огромными ледниками, и что там находится – большой вопрос, хотя встречаются находки останков доисторических пингвинов или даже найденный британской экспедицией позвонок тиранозавра.

Возможно ли каким-нибудь образом возродить этих зверей и растения?

– О возрождении: вся информация закодирована в ДНК, но под влиянием ультрафиолета и химических факторов ДНК разрушается, рвется и становится несодержимой для возрождения целого организма. С другой стороны, холод определенным образом может замедлять процесс деградации, поэтому большое количество остатков находят именно в ледниках. Впрочем, для клонирования нужна живая клетка организма, из которой можно получить ядро с цельным ДНК, которое впоследствии нужно пересадить в яйцеклетку организма смежного вида и активировать деление.

Что касается вирусов во льду: многие боятся новой эпидемии, но во льду находят лишь мелкие вирусные частицы или фрагменты нуклеиновых кислот древних вирусов или бактериофагов (инфицирующих только бактерии), а не живые вирусы, способные инфицировать человека. Они полностью деградированы, поэтому нам ничего не угрожает.

Спросил бы кита, есть ли у него встроенный навигатор

Если бы вы могли задать один вопрос любому животному Антарктиды и гарантированно получить правдивый ответ, что бы вы спросили?

– Я бы спросил горбатого кита и наконец узнал бы, как он возвращается на свои места питания и размножения. Горбачи питаются в холодных антарктических водах, а в сезон размножения мигрируют в тропические воды у Бразилии, Африки или Австралии. До конца неясно, как именно они ориентируются в регионе и находят обратный путь. Ученые выдвигают разные гипотезы, в частности, определяют влияние силовых линий магнитного поля, гравитации, акустики и т.д. Также исследуют их память… Я спросил бы кита, есть ли у него встроенный навигатор и поставил бы точку в этом вопросе.

Олег Горяинов во время экспедиции Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Какой естественный процесс вы хотели бы увидеть своими глазами? Почему это?

– На самом деле это уже произошло: я очень хотел увидеть, как огромный кусок ледника откалывается и падает в воду. Это грандиозное явление: тонны льда падают с высоты, разбиваются о воду, глухой звук, волна – это невероятно и наглядно показывает, как все вокруг меняется.

А вот чего я еще не видел, но очень хочу – это как горбатые киты вертикально выпрыгивают из воды. Иногда таким образом они хотят привлечь самок и показать, кто здесь главный. Надеюсь увидеть это вживую во время антарктического лета.

Олег увидел своими глазами, как меняется климат Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Какие изменения в природе Антарктики вы лично наблюдали во время работы на станции?

– Кроме постоянного раскалывания ледников и айсбергов, я заметил изменения в поведении субантарктических пингвинов (дженту). Обычно большим препятствием для них является образование морского льда, блокирующего им выход к воде, поэтому на зиму они уходят в другие регионы. Но в этом году из-за того, что зима была не столь суровой и морской лед почти не формировался, пингвины покинули наш остров лишь на месяц вместо привычных пятки. Ты на собственной шкуре видишь, что климат меняется.

Могут ли антарктические организмы помочь науке и медицине?

– Да, могут. Организмы выживают здесь в холоде благодаря специальным антифризным белкам, которые не дают кристаллам льда нарастать. Теоретически в перспективе эти технологии и гены можно было использовать для создания ГМО-растений. Кроме того, изучение бактерий может помочь в поиске новых антибиотиков.

А еще у горбатых китов есть интересная особенность: у них есть определенные системы репрессии развития опухолей (они не дают опухолям развиваться), а также большое количество копий генов. То есть благодаря исследованию ДНК и проведению биопсии у китов можно найти ответ на вопрос, как приглушать развитие раковых заболеваний.

Какое научное открытие в этой области могло изменить наше понимание жизни на Земле?

– Опять же это подледниковые озера, где в полной темноте и без солнца бактерии живут благодаря хемосинтезу, превращая энергию химических связей в органические вещества – это невероятно перспективно для астробиологии и поиска жизни в космосе.

Также поражают лишайники – симбиоз грибов и водорослей, первопроходцев на новых территориях. Они способны выживать в экстремальных условиях. Некоторые виды лишайников принимали участие в экспериментах на внешних платформах Международной космической станции и продемонстрировали способность восстанавливать жизненные процессы после продолжительного пребывания в космосе.

Какие биологические исследования вы сейчас проводите на станции?

– У меня с коллегой три основных направления, главное из которых – мониторинг группировок бактериопланктона, который играет огромную роль в глобальном круговороте карбона и поглощении углекислого газа. Мы регулярно выходим в море и отбираем образцы воды. Поскольку концентрация бактерий невелика, приходится фильтровать по 20 литров воды с одной точки, чтобы собрать микроскопическую массу на фильтры. Затем мы консервируем их в криопробирках и замораживаем при -80 °C для доставки в Украину, где будем делать метагеномный анализ видового состава и изучать матричную РНК.

Также занимаемся мониторингом популяции пингвинов на нашем острове и близлежащих островах, работаем с наземной растительностью Антарктики.

Какое красивое явление, которое вы видели в Антарктике?

– Трудно выбрать что-то одно. Это и семьи китов с детенышами, за которыми можно наблюдать из дрона. Это невероятные звезды другого полушария, Млечный Путь и Магеллановы Облака. Было круто увидеть собственными глазами незначительную ионизацию вроде полярного сияния. Сама Антарктика чрезвычайно красива: темные горы, покрытые снегом, невероятно синий лед, переливающийся на солнце, и безоблачные закаты.

Какой самый странный или самый приятный запомнившийся вам запах?

– Конечно, это специфический запах пингвиньих колоний – смесь криля (креветок) с аммиаком. Даже если ты не видишь колонию, по запаху сразу поймешь, что приближаешься к ней. Со временем к этому привыкаешь.

15 тысяч километров от дома

Какое одно дело об Антарктике вы хотели бы, чтобы знал каждый украинец?

– Я хотел бы, чтобы каждый украинец знал, что у нас есть своя станция, и что полярники делают огромную работу, прославляя украинскую науку в 15 тысячах километров от дома. Это не просто сбор воды, а комплексный научный подход, который является огромным вкладом в мировую науку и поводом для гордости за то, что Украина звучит и продолжает исследования на мировой арене, несмотря ни на что.

Олег Горяинов на станции "Академик Вернадский" Фото: Олег Горяинов | Личный архив

Что вы сделаете в первый день по возвращении домой?

– Хочу увидеть близких и друзей, сильно обнять, пойти в ресторан, погулять по городу или в парке. Сделать что-нибудь привычное – прокатиться на велосипеде или машине. Банально пойти в супермаркет, посмотреть на украинские цены, скупить полумагазин или пойти на шопинг, выбрать и померить одежду. Здесь такого нет, это забылось, потому хочется вернуться к привычной жизни.

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