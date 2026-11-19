В сети набирает популярность тренд, в рамках которого работники сферы обслуживания делятся воспоминаниями о том, как украинские знаменитости, блогеры и общественные деятели ведут себя в ресторанах и оставляют ли они чаевые.

Признания сотрудников кофеен и заведений общественного питания вызвали бурную дискуссию в соцсетях. В частности, самые интересные мнения собрала блогерша @ilona_sergeevna31. Фокус обратил внимание на их откровения.

По словам работников сферы услуг, многие звезды отличаются чрезвычайно приятным отношением к персоналу и оставляют щедрые чаевые. В списке тех, кто регулярно оставляет около 10% или больше, оказалось немало известных имен.

"Светлана Тарабарова, Лида Ли и Владимир Дантес – неизменно оставляют стандартные 10%. Макс Барских и Василий Байдак – вообще щедрые люди в плане чаевых и очень приятные", – пишут официанты.

Анна Тринчер и Анита Луценко также вошли в список гостей, которые оставляют чаевые Фото: TikTok

Анна Тринчер и Анита Луценко также вошли в список гостей, которые оставляют чаевые и отличаются приятным общением. Надя Дорофеева отмечена как "максимально классная и позитивная", а Елену-Кристину Лебедь называют "душкой".

Среди тех, кто также оставлял чаевые или запомнился своим хорошим отношением, упоминают Сергея Бабкина с семьёй, Мишу Крупина, Юрия Каплана с братом Марком, а также Александра Усика и других общественных деятелей.

Кто попал в список "скептиков"

В то же время многие звезды, по словам сотрудников, не оставляют чаевых вообще или ведут себя сдержанно. В частности, в видео упоминаются Ольга Цибульская, Тарас Цимбалюк (которого некоторые сотрудники назвали "немного высокомерным"), а также ряд блогеров и публичных личностей, которые проигнорировали традицию вознаграждать официантов за работу.

В то же время многие звезды, по словам сотрудников, не оставляют чаевых вообще Фото: TikTok

Отдельно рассказали историю о визите Потапа: "Однажды Потап пришёл в очках вместе с "Мозгами". Заказал яичницу с сосиской, по меню – три яйца и одна сосиска, спросил, можно ли три сосиски, я ответила: "Нет, или за дополнительную плату". Он снял очки, а потом – повторила то же самое, оставив, кажется, 7 гривен".

Подобные публикации вызывают неоднозначную реакцию. Часть пользователей осуждает подобные обсуждения, считая их сплетнями.

"Пост, вызывающий максимальный кринж: обсуждать людей – это вообще низко, сплетников и болтунов в реальной жизни все обходят стороной", – отмечают в комментариях.

Подобные публикации вызывают неоднозначную реакцию Фото: TikTok

В то же время многие люди отмечают, что оставлять чаевые или нет – это исключительно личное дело каждого: "Когда все успокоятся, установят нормальные зарплаты и поймут, что оставлять чаевые за обычное обслуживание не обязательно. Если вы не сделали чего-то особенного, или у человека было не то настроение, и неважно, это звезда или ноунейм… Оставлять чаевые или нет – это личное дело каждого, если есть желание и есть за что – Welcome. Если желания нет, тоже вполне нормально, нет ничего плохого".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Влада Роговенко объявила, что в третий раз стала мамой: на свет появилась дочь. Впрочем, рождение ребенка произошло в крайне сложных обстоятельствах.

Ранее блогерша также продемонстрировала счет на 9 миллионов гривен за роды в США.

Кроме того, новорождённого сына Влады Роговенко пришлось госпитализировать в реанимацию. По словам блогерши, вторые роды дались ей гораздо тяжелее, чем первые.