Мережею шириться тренд, у межах якого працівники сфери обслуговування діляться спогадами про те, як українські знаменитості, блогери та публічні особи поводяться в ресторанах і чи залишають чайові.

Зізнання працівників кав'ярень та закладів харчування викликали бурхливу дискусію в соцмережах. Зокрема, найцікавіші думки зібрала блогерка @ilona_sergeevna31. Фокус звернув увагу на їхні одкровення.

За словами працівників сфери послуг, чимало зірок вирізняються надзвичайно приємним ставленням до персоналу та залишають щедрі заохочення. У переліку тих, хто регулярно залишає близько 10% або більше, опинилися чимало відомих імен.

"Світлана Тарабарова, Ліда Лі та Володимир Дантес – незмінно залишають стандартні 10%. Макс Барських і Василь Байдак – взагалі пупсики в плані чайових і дуже приємні люди", – пишуть офіціанти.

Анна Трінчер та Аніта Луценко – також увійшли до списку гостей, які залишають чайові Фото: TikTok

Анна Трінчер та Аніта Луценко – також увійшли до списку гостей, які залишають чайові та вирізняються приємним спілкуванням. Надя Дорофєєва – відзначена як "максимально класна і позитивна", а Олену-Крістіну Лебідь називають "душкою".

Серед тих, хто також залишав чайові або запам'ятався гарним ставленням, згадують Сергія Бабкіна з родиною, Мішу Крупіна, Юрія Каплана з братом Марком, а також Олександра Усика та інших публічних осіб.

Хто потрапив до списку "скептиків"

Водночас чимало зірок, за словами працівників, не залишають чайових взагалі або поводяться стримано. Зокрема, у відео згадують Ольгу Цибульську, Тараса Цимбалюка (якого дехто з працівників назвав "трохи зверхнім"), а також низку блогерів і публічних фігур, які проігнорували традицію винагороджувати офіціантів за роботу.

Водночас чимало зірок, за словами працівників, не залишають чайових взагалі Фото: TikTok

Окрему історію розповіли про візит Потапа: "Колись прийшов Потап в окулярах з Мозгами. Попросив яєчню з сосискою, по меню три яйця і одна сосиска, спитав, чи можна три сосиски, кажу ні, або за додаткову плату. Зняв очки, а так – повторила то саме, залишивши 7 гривень наче".

Подібні публікації викликають двозначну реакцію. Частина користувачів засуджують подібні обговорення, вважаючи їх плітками.

"Максимально крінжовий пост, обговорювати людей – це взагалі низько, пліткарів і язикатих людей в реальному житті всі десятою дорогою обходять", – зазначають у коментарях.

Подібні публікації викликають двозначну реакцію Фото: TikTok

Водночас чимало людей наголошують, що залишати чайові чи ні – це виключно особиста справа кожного: "Коли вже всі заспокояться, зроблять нормальні зарплати і зрозуміють, що залишати чайові за звичайне обслуговування не обов'язково. Якщо ви не зробили чогось екстра, або в людини був не той настрій, і неважливо, це зірка чи ноунейм… Залишати чайові чи ні – це особиста справа кожного, якщо є бажання і є за що – Welcome. Якщо бажання немає, також цілком окей, немає нічого поганого".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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