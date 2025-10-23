Отключите 3 скрытых настройки чтобы смартфон Android заработал в разы быстрее (фото)

Есть три малоизвестных функции, которые могут тратить лишние ресурсы системы Android. Рассказываем, как их отключить и заметно ускорить работу гаджета.

Android-смартфоны нередко начинают работать медленнее со временем. Часто производительность снижается из-за фоновых процессов, которые стоит ограничить. Эксперты назвали три неочевидных настройки такого рода, пишет shefinds.com.

Отключите анимации

Каждое ваше действие в системе — открытие приложения, сворачивание окна, переход между меню — сопровождается красивыми анимациями. Они создают ощущение плавности, но в то же время требуют графических ресурсов и могут вызывать подтормаживания, особенно на бюджетных и старых устройствах. Чтобы их ускорить, нужно активировать секретное меню для разработчиков.

Зайдите в "Настройки" → "О телефоне" → "Сведения о ПО" и семь раз быстро нажмите на пункт "Номер сборки" (либо "Версия MIUI" на Xiaomi). После этого появится новый раздел "Для разработчиков". Зайдите в него, пролистайте вниз до разделов "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации" и для каждого из них установите значение 0,5x или вовсе отключите. Ваш телефон станет заметно шустрее и отзывчивее.

Ограничьте фоновую синхронизацию

Многие приложения (почта, соцсети, контакты) постоянно синхронизируют данные в фоновом режиме, чтобы у вас всегда была актуальная информация. Это удобно, но также расходует заряд батареи и загружает процессор.

Откройте "Настройки" → "Аккаунты и синхронизация" (или "Пользователи и аккаунты"). Здесь вы можете либо полностью отключить автосинхронизацию, либо выборочно запретить ее для тех приложений, от которых вам не нужны мгновенные уведомления. После этого для обновления данных, например, в Gmail, вам нужно будет зайти в приложение и сделать свайп вниз.

Настройки синхронизации, автозапуска и меню для разработчиков Фото: Скриншот

Запретите приложениям работать в фоне

Даже когда вы не пользуетесь программами, многие из них продолжают работать в фоновом режиме, загружая контент, потребляя энергию и мобильный трафик. Иногда это касается редко используемых утилит.

Через "Настройки" → "Приложения" выберите сервисы, которые не нуждается в постоянной фоновой активности, и зайдите в их раздел "Батарея" (или "Питание и производительность"). Здесь выберите опцию "Ограничено". Система будет убирать фоновую активность этого приложения, что положительно скажется на общем быстродействии и времени автономной работы.

