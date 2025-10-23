Вимкніть 3 приховані налаштування щоб смартфон Android запрацював у рази швидше (фото)

Є три маловідомі функції, які можуть витрачати зайві ресурси системи Android. Розповідаємо, як їх вимкнути і помітно прискорити роботу гаджета.

Android-смартфони нерідко починають працювати повільніше з часом. Часто продуктивність знижується через фонові процеси, які варто обмежити. Експерти назвали три неочевидних налаштування такого роду, пише shefinds.com.

Вимкніть анімації

Кожна ваша дія в системі — відкриття додатка, згортання вікна, перехід між меню — супроводжується красивими анімаціями. Вони створюють відчуття плавності, але водночас вимагають графічних ресурсів і можуть спричиняти пригальмовування, особливо на бюджетних і старих пристроях. Щоб їх прискорити, потрібно активувати секретне меню для розробників.

Зайдіть у "Налаштування" → "Про телефон" → "Відомості про ПЗ" і сім разів швидко натисніть на пункт "Номер збірки" (або "Версія MIUI" на Xiaomi). Після цього з'явиться новий розділ "Для розробників". Зайдіть у нього, перегорніть вниз до розділів "Анімація вікон", "Анімація переходів" і "Тривалість анімації" і для кожного з них встановіть значення 0,5x або зовсім вимкніть. Ваш телефон стане помітно спритнішим і чуйнішим.

Відео дня

Обмежте фонову синхронізацію

Багато додатків (пошта, соцмережі, контакти) постійно синхронізують дані у фоновому режимі, щоб у вас завжди була актуальна інформація. Це зручно, але також витрачає заряд батареї і завантажує процесор.

Відкрийте "Налаштування" → "Акаунти і синхронізація" (або "Користувачі та акаунти"). Тут ви можете або повністю відключити автосинхронізацію, або вибірково заборонити її для тих застосунків, від яких вам не потрібні миттєві повідомлення. Після цього для оновлення даних, наприклад, у Gmail, вам потрібно буде зайти в застосунок і зробити свайп вниз.

Налаштування синхронізації, автозапуску та меню для розробників Фото: Скриншот

Забороніть додаткам працювати у фоні

Навіть коли ви не користуєтеся програмами, багато хто з них продовжує працювати у фоновому режимі, завантажуючи контент, споживаючи енергію і мобільний трафік. Іноді це стосується рідко використовуваних утиліт.

Через "Налаштування" → "Додатки" виберіть сервіси, що не потребують постійної фонової активності, і зайдіть у їхній розділ "Батарея" (або "Живлення та продуктивність"). Тут виберіть опцію "Обмежено". Система прибиратиме фонову активність цього додатка, що позитивно позначиться на загальній швидкодії та часі автономної роботи.

Раніше Фокус писав, чому експерти не радять купувати нові смартфони iPhone. Хоча iPhone і вважається золотим стандартом серед смартфонів, така репутація не завжди підкріплена на ділі. Якщо ви не є принциповим фанатом гаджетів Apple, то до вибору нового смартфона варто підійти більш критично.