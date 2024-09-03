Самые модные жакеты осени 2024. Топ-8 трендов сезона (фото)

В отличие от пальто, которые мы можем носить как зимой, так и в прохладные дни осени, чтобы защититься от непогоды, осенние куртки и пиджаки выбирают прежде всего ради модного образа. Рассмотрим самые актуальные варианты жакетов на осенний сезон 2024.

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Поскольку теплые дни лета плавно переходят в прохладные утра и вечера, самое время задуматься, а есть ли что-то в гардеробе, чтобы согреться, когда погода резко изменит свой вектор. Поэтому стоит ознакомиться с главными тенденциями осени 2024, которыми с Фокусом поделилась персональный стилист Алена Черновол.

Коричневые жакеты Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Среди модных жакетов на осень Алена Черновол рекомендует присмотреться к коричневым оттенкам. По ее словам, именно коричневый — цвет этой осени.

"Абсолютно разные его оттенки сейчас на пике модных трендов. Особенно актуально выглядит глубокий коричневый в сочетании с замшей (это может быть обувь, сумка или жакет)", — пояснила стилист.

Трендовые жакеты Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Кроме этого, среди цветовых вариаций в моде будет бежевый жакет — универсальный вариант для образов на абсолютно разные случаи жизни. По словам Алены Черновол, такой жакет отлично будет смотреться в кэжуал-аутфите с джинсами и кедами. И так же удачно завершит романтический лук с платьем и балетками.

Осенние жакеты 2024 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Еще одним трендовым цветом осени 2024 будет серый. По словам стилиста, жакеты этого цвета из базовой палитры тоже актуальны этой осенью. Особенно несколько гиперболизированные (даже немного "мешковатые") оверсайз-варианты.

"Согласитесь, прятаться от первых холодов в уютном объемном шерстяном жакете — это всегда хорошая идея", — акцентировала стилист.

Трендовые жакеты осени 2024 года Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Кожаный — идеальный вариант на осень, отмечает Алена Черновол. По ее словам, этот вариант устойчив к воде и грязи, чрезвычайно легкий в уходе. А благодаря текстуре всегда сделает образ более интересным. Кроме этого, она рекомендует рассматривать в этом варианте цветные модели жакетов.

Трендовые жакеты на осень Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Еще один вариант жакетов на осень 2024 — в клетку/полоску — это вечная классика. Такие жакеты, стилист советует выбирать в базовых цветах: черный, синий, серый, коричневый. Так они продержатся в вашем гардеробе не одну осень.

Осенние жакеты 2024, которые будут в моде Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

В стиле 50-х — укороченные жакеты как с показов Шанель в середине прошлого века снова возвращаются на модный олимп. Для того, чтобы не сделать образ слишком старомодным, Алена Черновол советует дополнять такой жакет вещами из противоположных стилей: кэжуала, делового, драматического или даже гранжа.

Жакеты на осень 2024 Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Приталенный жакет на осень — женственность сейчас в тренде, поэтому приталенные силуэтные жакеты очень популярны, отмечает Алена Черновол.

"Стильный лайфхак: "приталить" можно любой жакет, который уже есть в вашем гардеробе. Достаточно повязать на талии ремень-шнурок и вы получите новый вариант стилизации привычной вещи", — поделилась стилист.

Осенние жакеты Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Оригинальный крой — накладные карманы, асимметрия, вырезы и аппликации — все, что выходит за рамки "базового жакета" — выглядит интересно и неординарно. Такой вариант Алена Черновол также советует рассматривать уже этой осенью. А вот дополнять такую вещь желательно максимально лаконичными и минималистичными "напарниками" в образе, чтобы не перегрузить общий вид.

Напомним, ранее мы писали, о 9 модных осенних платьях, которые можно носить на протяжении всего сезона 2024.

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