Наймодніші жакети осені 2024. Топ 8 трендів сезону (фото)
На відміну від пальт, які ми можемо носити як взимку, так і в прохолодні дні осені, щоб захиститися від негоди, осінні куртки та піджаки обирають насамперед заради модного образу. Розглянемо найактуальніші варіанти жакетів на осінній сезон 2024.
Оскільки теплі дні літа плавно переходять в прохолодні ранки та вечори, саме час задуматися, а чи є щось у гардеробі, щоб зігрітися, коли погода різко змінить свій вектор. Тому варто ознайомитися з головними тенденціями осені 2024, якими з Фокусом поділилася персональна стилістка Альона Чорновол.
Серед модних жакетів на осінь Альона Чорновол рекомендує придивитися до коричневих відтінків. За її словами, саме коричневий — колір цієї осені.
"Абсолютно різні його відтінки нині на піку модних трендів. Особливо актуально виглядає глибокий коричневий у поєднанні з замшею (це може бути взуття, сумка або жакет)", — пояснила стилістка.
Крім цього, серед кольорових варіацій в моді буде бежевий жакет — універсальний варіант для образів на абсолютно різні випадки життя. За словами Альони Чорновол, такий жакет чудово виглядатиме в кежуал-аутфіті з джинсами і кедами. І так само вдало завершить романтичний лук з сукнею і балетками.
Ще одним трендовим кольором осені 2024 буде сірий. За словами стилістки, жакети цього кольору з базової палітри теж актуальні цієї осені. Особливо дещо гіперболізовані (навіть трохи "мішкуваті") оверсайз-варіанти.
"Погодьтеся, ховатися від перших холодів у затишному обʼємному вовняному жакеті — це завжди хороша ідея", — акцентувала стилістка.
Шкіряний — ідеальний варіант на осінь, зазначає Альона Чорновол. За її словами, цей варіант стійкий до води і бруду, надзвичайно легкий у догляді. А завдяки текстурі завжди зробить образ цікавішим. Крім цього, вона рекомендує розглядати у цьому варіанті кольорові моделі жакетів.
Ще один варіант жакетів на осінь 2024 — в клітинку/смужку — це вічна класика. Такі жакети, стилістка радить обирати в базових кольорах: чорний, синій, сірий, коричневий. Так вони протримаються у вашому гардеробі не одну осінь.
У стилі 50-х — вкорочені жакети, наче з показів Шанель у середині минулого сторіччя, знову повертаються на модний олімп. Для того, щоб не зробити образ занадто старомодним, Альона Чорновол радить доповнювати такий жакет речами з протилежних стилів: кежуалу, ділового, драматичного чи навіть гранжу.
Приталений жакет на осінь — жіночність нині в тренді, тож приталені силуетні жакети неабияк популярні, наголошує Альона Чорновол.
"Стильний лайфхак: "приталити" можна будь-який жакет, який вже є у вашому гардеробі. Достатньо повʼязати на талії ремінь-шнурок і ви отримаєте новий варіант стилізації звичної речі", — поділилася стилістка.
Оригінальний крій — накладні кишені, асиметрія, вирізи і аплікації — все, що виходить за межі "базового жакета" — цікаво і неординарно. Такий варіант Альона Чорновол також радить розглядати вже цієї осені. А от доповнювати таку річ бажано максимально лаконічними і мінімалістичними "напарниками" в образі, щоб не перевантажити загальний вигляд.
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