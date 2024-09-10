7 стильных женских стрижек на осень 2024 (фото)

Когда листва начинает меняться, а воздух становится прохладным, настало идеальное время обновить свой образ с помощью последних осенних трендов в прическе 2024 года.

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Осень — это сезон насыщенный цветами, смелостью стилей и непринужденных образов. Независимо от того, готовы ли вы изменить цвет волос, попробовать новую стрижку или просто хотите получить вдохновение, издание Рerfectcorp рассказало о самых популярных осенних стрижках 2024 года.

В этом сезоне можно увидеть много шикарных, непринужденных форм, которые просты в уходе, но достаточно стильные, чтобы привлечь внимание. Вот некоторые из лучших осенних причесок на 2024 год, которые могут вам понравиться:

Бикси

Бикси Фото: plugins-media

Стрижка бикси сочетает в себе объем и длину боба с острыми слоями пикси, создавая беззаботный стиль, который идеально подходит для осени. Он универсален, уравновешивает лицо в форме сердца, уменьшает круглое лицо и смягчает квадратную линию челюсти.

Бабочка Снята

Бабочка Снята Фото: plugins-media

Стрижка бабочка характеризуется своей характерной формой, которая напоминает крылья бабочки, если смотреть спереди. Он сочетает короткие слои вокруг подбородка, чтобы обрамить лицо, с более длинными слоями, простирающимися ниже плеч, чтобы сохранить общую длину. Снимает утяжеленность и поврежденные кончики, создавая объемную прическу, которая хорошо держит форму.

Итальянец Боб

Итальянец Боб Фото: plugins-media

Стрижка итальянский боб — это стильная и классическая вариация традиционной прически боб. Он часто имеет немного более короткую длину сзади, а передняя часть элегантно обрамляет лицо. Эта стрижка обычно имеет минимальное количество слоев, создавая гладкий и отполированный вид.

Челка Биркина

Челка Биркина Фото: plugins-media

Вдохновленная культовой актрисой и моделью Джейн Биркин, эта челка имеет тонкие прядки, обрамляющие лицо, что добавляет романтичности вашему образу.

Снято с рук.

Снято с рук. Фото: plugins-media

Это мягкая многослойная стрижка, которая обычно сопровождается тонкой челкой или более короткими слоями, обрамляющими лицо. Она разработана для распределения веса и создания естественного движения в волосах, уменьшая потребность в укладке.

Челка Curtain

Челка Curtain Фото: plugins-media

Этой осенью челка Curtain станет идеальной прической, чтобы обновить ваш образ на осенний сезон. Эта универсальная челка с пробором посередине легко подчеркивает вашу естественную красоту, смягчая черты вашего лица.

Шегги Лоб

Шегги Лоб Фото: plugins-media

Благодаря текстурированным слоям и длине до плеч, стрижка добавляет объема и подвижности вашим волосам. Эта прическа не требует ухода и легко укладывается, что делает ее отличным выбором для тех, кто ищет модный, но практичный вид.

Напомним, ранее мы писали, о самых модных жакетах осени 2024. Топ 8 трендов сезона.