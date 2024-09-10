7 стильних жіночих стрижок на осінь 2024 (фото)

Коли листя починає змінюватися, а повітря стає прохолодним, настав ідеальний час оновити свій образ за допомогою останніх осінніх трендів у зачісці 2024 року.

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Осінь — це сезон насичений кольорами, сміливістю стилів та невимушених образів. Незалежно від того, чи готові ви змінити колір волосся, спробувати нову стрижку чи просто хочете отримати натхнення, видання Рerfectcorp розповіло про найпопулярніші осінні стрижки 2024 року.

Цього сезону можна побачити багато шикарних, невимушених форм, які прості у догляді, але досить стильні, щоб привернути увагу. Ось деякі з найкращих осінніх зачісок на 2024 рік, які можуть вам сподобатись:

Біксі

Біксі Фото: @hairbyhanvancity

Стрижка біксі поєднує в собі об’єм і довжину бобу з гострими шарами піксі, створюючи безтурботний стиль, який ідеально підходить для осені. Він універсальний, врівноважує обличчя у формі серця, зменшує кругле обличчя та пом’якшує квадратну лінію щелепи.

Метелик Cut

Метелик Cut Фото: Instagram @glamcatt

Стрижка метелик характеризується своєю характерною формою, яка нагадує крила метелика, якщо дивитися спереду. Він поєднує короткі шари навколо підборіддя, щоб обрамити обличчя, з довшими шарами, що простягаються нижче плечей, щоб зберегти загальну довжину. Знімає обтяженість і пошкоджені кінчики, створюючи об’ємну зачіску, яка добре тримає форму.

Італієць Боб

Італієць Боб Фото: Instagram @laurarobertsonhair

Стрижка італійський боб — це стильна і класична варіація традиційної зачіски боб. Він часто має трохи коротшу довжину ззаду, а передня частина елегантно обрамляє обличчя. Ця стрижка зазвичай має мінімальну кількість шарів, створюючи гладкий і відполірований вигляд.

Чубчик Біркін

Чубчик Біркін Фото: Instagram @jennaortega

Натхненна культовою актрисою та моделлю Джейн Біркін, цей чубчик має тонкі прядки, що обрамляють обличчя, що додає романтичності вашому образу.

Hush Cut

Hush Cut Фото: Instagram @taeyeon_ss

Це м’яка багатошарова стрижка, яка зазвичай супроводжується тонким чубчиком або коротшими шарами, що обрамляють обличчя. Вона розроблена для розподілу ваги та створення природного руху у волоссі, зменшуючи потребу в укладці.

Чубчик Curtain

Чубчик Curtain Фото: Instagram @suphitunbull

Цієї осені чубчик Curtain стане ідеальною зачіскою, щоб оновити ваш образ на осінній сезон. Цей універсальний чубчик із проділом посередині легко підкреслює вашу природну красу, пом’якшуючи риси вашого обличчя.

Шеггі Лоб

Шеггі Лоб Фото: Instagram @yukistylist

Завдяки текстурованим шарам і довжині до плечей, стрижка додає об’єму та рухливості вашому волоссю. Ця зачіска не потребує догляду та легко укладається, що робить її чудовим вибором для тих, хто шукає модний, але практичний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали, про наймодніші жакети осені 2024. Топ 8 трендів сезону.