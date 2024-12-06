Pantone назвал главный цвет 2025 года — как добавить Mocha Mousse в гардероб?

Pantone объявил цвет 2025 года — Mocha Mousse. Этот теплый коричневый оттенок, который напоминает молочный шоколад, символизирует комфорт, гармонию и уют. От пальто до аксессуаров, Mocha Mousse станет идеальным выбором для создания стильных и элегантных образов. Узнайте, как сочетать этот цвет с нейтральными и яркими акцентами, чтобы добавить тепло в ваш гардероб в новом году.

Pantone объявил цвет 2025 года — Mocha Mousse, оттенок молочного шоколада, который символизирует комфорт и гармонию. Стилист Елена рассказала, почему этот теплый коричневый тон станет универсальным трендом.

"Это теплый, насыщенный коричневый оттенок, который напоминает молочный шоколад, ароматный кофе и уют зимних вечеров. Он символизирует комфорт, удовольствие и гармонию, к которым так стремится современный мир. Этот цвет — не просто тренд, а способ вернуться к себе, к настоящим эмоциям и теплым моментам", — пояснила стилист.

Она также аргументировала, почему вам стоит обратить на него внимание. По ее словам, он идеально подходит для создания уютных, но стильных образов. Кроме этого, он абсолютно универсален — сочетается как с нейтральными оттенками, так и с яркими акцентами.

Как добавить Mocha Mousse в гардероб?

Стилист Елена советует добавлять этот цвет в свой гардероб через пальто, кардиганы или платья, а также экспериментировать с текстурами, сочетая кашемир, кожу или бархат для эффектных луков.

"Пальто, кардиганы или платья этого цвета станут базовыми и будут выглядеть очень дорого. Добавьте акценты: сумка, обувь или ремень в этом оттенке гармонично дополнят образ. Экспериментируйте с текстурами: сочетайте кашемир, кожу или бархат, чтобы создать эффектный вид. В 2025 году мы все будем носить "шоколадный" уют", — пояснила стилист.

Напомним, ранее мы писали, про "Мокко-мус" — цвет 2025 года по версии Pantone: стильные сочетания и тренды в образах.