Pantone назвав головний колір 2025 року — як додати Mocha Mousse у гардероб?

Pantone оголосив колір 2025 року — Mocha Mousse. Цей теплий коричневий відтінок, який нагадує молочний шоколад, символізує комфорт, гармонію та затишок. Від пальт до аксесуарів, Mocha Mousse стане ідеальним вибором для створення стильних і елегантних образів. Дізнайтесь, як поєднувати цей колір із нейтральними та яскравими акцентами, щоб додати тепло в ваш гардероб у новому році.

Pantone оголосив колір 2025 року — Mocha Mousse, відтінок молочного шоколаду, який символізує комфорт та гармонію. Стиліст Олена розповіла, чому цей теплий коричневий тон стане універсальним трендом.

"Це теплий, насичений коричневий відтінок, який нагадує молочний шоколад, ароматну каву та затишок зимових вечорів. Він символізує комфорт, задоволення та гармонію, яких так прагне сучасний світ. Цей колір — не просто тренд, а спосіб повернутись до себе, до справжніх емоцій і теплих моментів", — пояснила стилістка.

Вона також аргументувала, чому вам варто звернути на нього увагу. За її словами, він ідеально підходить для створення затишних, але стильних образів. Крім цього, він абсолютно універсальний — поєднується як із нейтральними відтінками, так і з яскравими акцентами.

Як додати Mocha Mousse у гардероб?

Стилістка Олена радить додавати цей колір у свій гардероб через пальта, кардигани чи сукні, а також експериментувати з текстурами, поєднуючи кашемір, шкіру або оксамит для ефектних луків.

"Пальта, кардигани чи сукні цього кольору стануть базовими та дорогими на вигляд. Додайте акценти: сумка, взуття або ремінь у цьому відтінку гармонійно доповнять образ. Експериментуйте з текстурами: поєднуйте кашемір, шкіру чи оксамит, щоб створити ефектний вигляд. У 2025 році ми всі будемо носити "шоколадний" затишок", — пояснила стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, про "Мокко-мус" — колір 2025 року за версією Pantone: стильні поєднання та тренди в образах.