"Мокко-мус" – колір 2025 року за версією Pantone: стильні поєднання та тренди в образах

Мокко-мус (Mocha Mousse), він же Pantone 17-1230, був названий кольором року. Описується як "теплий, коричневий відтінок, просочений насиченістю", за прогнозами, кавовий тон буде домінувати в індустрії дизайну протягом наступних 12 місяців.

Pantone оголосив, що колір 2025 року — це відтінок "Мокко-мус" (Mochi Mousse). Цей теплий, м'який колір поєднує відтінки кремового та коричневого, відображаючи спокій і комфорт. Він має на меті створити атмосферу гармонії та балансу в нашому світі, насиченому швидкими змінами. "Мокко-мус" стане популярним у дизайні інтер'єрів, моді та продуктах, прагнучи привнести в повсякденне життя спокійний, елегантний відтінок, який сприяє умиротворенню. Як пише видання Time, виконавчий директор Pantone Color Institute Leatrice Eiseman описує мокко-мус як колір, який відображає потребу в гармонії.

Mocha Mousse нагадує соковиті десерти, насичену каву та какао. Коричневий — землистий природний пігмент, який з’єднує, надаючи відчуття вкоріненості. Відтінок було обрано після того, як прогнозисти трендів Pantone обшукали світ у пошуках кольорових підказок, які віддають перевагу світам дизайну та моди. Бути на крок попереду того, що може стати популярним, а потім сміливо називати це, поєднує спостережливість, науку та інтуїцію. Заявлений колір — незалежно від того, чи його схвалюють модниці чи намальований на стіні вітальні — може задати емоційний тон.

Про які відтінки йде мова та з чим поєднувати

У тренді в 2025 році будуть м'які кремові, теплі коричневі та пісочні тони. Ці відтінки прекрасно поєднуються з пастельними кольорами, такими як ніжний лавандовий, персиковий і світло-зелений. Окрім того, для створення більш контрастних образів, їх можна комбінувати з глибокими синіми або бордовими відтінками. Також популярними будуть комбінації з металевими акцентами, зокрема золотими та бронзовими, що додадуть розкоші та сучасного вигляду.

Відтінок "Mochi Mousse" можна додавати в одяг через основні елементи гардеробу, такі як светри, сукні чи пальто, щоб створити стильний і затишний образ.

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