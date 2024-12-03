Топ-9 модних суконь на зиму - які моделі в тренді цього сезону (фото)

Зима — це не тільки час для теплих пальт та курток, але й для стильних суконь, які допоможуть виглядати елегантно та комфортно навіть у холодну пору року. Сукні для зими 2024-2025 поєднують в собі модні тенденції та практичність, а також дозволяють створювати різноманітні образи.

Зимові сукні 2024-2025 — це поєднання елегантності, тепла та комфортності. У цьому сезоні популярні моделі з вовни, кашеміру, трикотажу, шкіри та екошкіри, а також сукні в стилі бохо, з драпіруванням або асиметричними елементами. Персональна стилістка Яна Щебельська розповіла про найактуальніші повсякденні сукні на зиму 2024-25.

Стилістка наголосила, що цієї зими актуальна довжина суконь це максі, мідаксі, міді і трохи рідше міні.

Приталені сукні Х-силуету, або А-силуету

За словами стилістки, сукні в Х- та А-силуетах продовжують залишатися популярними в зимових колекціях 2024-2025, завдяки їхній здатності підкреслити фігуру, забезпечити комфорт і бути універсальними для різних ситуацій.

Вона пояснила, що Х-силует — це стиль, який підкреслює талію і розширюється внизу, створюючи ефект "пісочного годинника". Ці сукні виглядають дуже жіночно і допомагають створити чітку пропорцію між верхньою та нижньою частинами тіла. А-силует є одним із найбільш універсальних варіантів, який підходить для будь-якої фігури. Цей стиль розширюється з лінії грудей чи талії і має форму "А" (відповідно, ширший низ і вузький верх).

Сукні із шкіри або екошкіри

За словами Яни Щебельської, шкіра та екошкіра знову на піку моди цієї зими, стаючи популярним матеріалом для створення стильних і сучасних суконь. Шкіряні та екошкіряні сукні чудово підходять для холодної пори року, оскільки не лише виглядають елегантно, а й забезпечують тепло та захист від вітру. Вони додають образу витонченості, вишуканості і дещо авангардності.

Трикотажні сукні прямого крою з щільного трикотажу

Трикотажні сукні прямого крою з щільного трикотажу, або їх ще називають сукня-светр — це ще одна з найбільш комфортних і стильних моделей для зими 2024-2025, зазначає стилістка. За її словами, ці сукні не тільки створюють вигляд, який підходить для будь-якої ситуації, але й прекрасно адаптуються до зимових умов.

Шовкові або атласні сукні

Шовкові та атласні сукні — це елегантний вибір для зимового гардероба, який додає розкішний вигляд і відчуття комфорту навіть в холодну пору року. Хоча шовк і атлас традиційно асоціюються з більш теплими сезонами, зимові колекції 2024-2025 пропонують ці матеріали у новому контексті, використовуючи їх для створення стильних і теплих образів

Сукні з драпіруванням

Як варіант Яна Щебельська пропонує на зиму обирати сукні з драпіруванням. Драпірування — це техніка, що передбачає створення м’яких складок і об'ємних деталей на тканині, що додає сукні витонченості, динаміки та розкоші. Такий дизайн дозволяє перетворити навіть прості сукні на елегантні і стильні образи, які підходять як для

Сукня кардиган

Ще одним варіантом сукні на зиму за версією стилістки Яни Щебельської можуть бути сукні-кардигани. За її словами, це ідеальне поєднання комфорту, тепла і стилю для зими 2024-2025. Така модель дозволяє легко адаптувати образ до різних ситуацій, створюючи елегантний, але зручний вигляд.

Сукня трикотажна по фігурі

Трикотажна сукня по фігурі — це одна з найбільш практичних і стильних моделей для зимового сезону, говорить стилістка. Ця модель сукні на зиму 2024 поєднує комфорт, тепло та елегантність, і чудово підходить для повсякденного носіння в холодну пору року. Трикотажна тканина надає сукні еластичності, що дозволяє їй підкреслювати форму тіла, створюючи жіночний і витончений вигляд.

Міні сукні А-силуету як сарафани під яку можна одягнути гольф, або лонгслів

Міні-сукні А-силуету, особливо ті, що виконані у вигляді сарафанів, — це один із найактуальніших трендів для зими 2024-2025, пояснює стилістка. Вони прекрасно підходять для багатошарових образів, які зараз на піку популярності. Завдяки вільному крою та універсальності, ці сукні чудово поєднуються з гольфами або лонгслівами, додаючи стилю та комфорту навіть у холодну пору року.

Бохо сукні

Бохо стиль залишається одним з найпопулярніших і найунікальніших напрямків у моді, і зимові варіанти бохо суконь не стали винятком. За словами стилістки, цей стиль поєднує в собі легкість, творчість і природність, що робить його чудовим вибором для зимових образів. Бохо сукні на зиму 2024-2025 можуть бути як легкими та повітряними, так і теплими та багатошаровими, що робить їх ідеальними для холодної пори року.

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