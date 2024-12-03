Топ-9 модных платьев на зиму — какие модели в тренде этого сезона (фото)

Зима — это не только время для теплых пальто и курток, но и для стильных платьев, которые помогут выглядеть элегантно и комфортно даже в холодное время года. Платья для зимы 2024-2025 сочетают в себе модные тенденции и практичность, а также позволяют создавать разнообразные образы.

Зимние платья 2024-2025 — это сочетание элегантности, тепла и комфортности. В этом сезоне популярны модели из шерсти, кашемира, трикотажа, кожи и экокожи, а также платья в стиле бохо, с драпировкой или асимметричными элементами. Персональный стилист Яна Щебельская рассказала о самых актуальных повседневных платьях на зиму 2024-25.

Стилист подчеркнула, что этой зимой актуальная длина платьев это макси, мидакси, миди и чуть реже мини.

Приталенные платья Х-силуэта, или А-силуэта

По словам стилиста, платья в Х- и А-силуэтах продолжают оставаться популярными в зимних коллекциях 2024-2025, благодаря их способности подчеркнуть фигуру, обеспечить комфорт и быть универсальными для разных ситуаций.

Она объяснила, что Х-силуэт — это стиль, который подчеркивает талию и расширяется внизу, создавая эффект "песочных часов". Эти платья выглядят очень женственно и помогают создать четкую пропорцию между верхней и нижней частями тела. А-силуэт является одним из самых универсальных вариантов, который подходит для любой фигуры. Этот стиль расширяется с линии груди или талии и имеет форму "А" (соответственно, более широкий низ и узкий верх).

Платья из кожи или экокожи

По словам Яны Щебельской, кожа и экокожа снова на пике моды этой зимой, становясь популярным материалом для создания стильных и современных платьев. Кожаные и экокожаные платья прекрасно подходят для холодного времени года, поскольку не только выглядят элегантно, но и обеспечивают тепло и защиту от ветра. Они добавляют образу утонченности, изысканности и несколько авангардности.

Трикотажные платья прямого кроя из плотного трикотажа

Трикотажные платья прямого кроя из плотного трикотажа, или их еще называют платье-свитер — это еще одна из самых комфортных и стильных моделей для зимы 2024-2025, отмечает стилист. По ее словам, эти платья не только создают вид, который подходит для любой ситуации, но и прекрасно адаптируются к зимним условиям.

Шелковые или атласные платья

Шелковые и атласные платья — это элегантный выбор для зимнего гардероба, который придает роскошный вид и ощущение комфорта даже в холодное время года. Хотя шелк и атлас традиционно ассоциируются с более теплыми сезонами, зимние коллекции 2024-2025 предлагают эти материалы в новом контексте, используя их для создания стильных и теплых образов

Платья с драпировкой

Как вариант Яна Щебельская предлагает на зиму выбирать платья с драпировкой. Драпировка — это техника, предусматривающая создание мягких складок и объемных деталей на ткани, что придает платью изящества, динамики и роскоши. Такой дизайн позволяет превратить даже простые платья в элегантные и стильные образы, которые подходят как для

Платье кардиган

Еще одним вариантом платья на зиму по версии стилиста Яны Щебельской могут быть платья-кардиганы. По ее словам, это идеальное сочетание комфорта, тепла и стиля для зимы 2024-2025. Такая модель позволяет легко адаптировать образ к разным ситуациям, создавая элегантный, но удобный вид.

Платье трикотажное по фигуре

Трикотажное платье по фигуре — это одна из самых практичных и стильных моделей для зимнего сезона, говорит стилист. Эта модель платья на зиму 2024 сочетает комфорт, тепло и элегантность, и прекрасно подходит для повседневной носки в холодное время года. Трикотажная ткань придает платью эластичности, что позволяет ему подчеркивать форму тела, создавая женственный и утонченный вид.

Мини платья А-силуэта как сарафаны под которую можно одеть гольф, или лонгслив

Мини-платья А-силуэта, особенно те, что выполнены в виде сарафанов, — это один из самых актуальных трендов для зимы 2024-2025, объясняет стилист. Они прекрасно подходят для многослойных образов, которые сейчас на пике популярности. Благодаря свободному крою и универсальности, эти платья прекрасно сочетаются с гольфами или лонгсливами, добавляя стиля и комфорта даже в холодное время года.

Бохо платья

Бохо стиль остается одним из самых популярных и уникальных направлений в моде, и зимние варианты бохо платьев не стали исключением. По словам стилиста, этот стиль сочетает в себе легкость, творчество и естественность, что делает его отличным выбором для зимних образов. Бохо платья на зиму 2024-2025 могут быть как легкими и воздушными, так и теплыми и многослойными, что делает их идеальными для холодного времени года.

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