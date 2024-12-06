"Мокко-мус" — цвет 2025 года по версии Pantone: стильные сочетания и тренды в образах

Мокко-мус (Mocha Mousse), он же Pantone 17-1230, был назван цветом года. Описываемый как "теплый, коричневый оттенок, пропитанный насыщенностью", по прогнозам, кофейный тон будет доминировать в индустрии дизайна в течение следующих 12 месяцев.

Pantone объявил, что цвет 2025 года — это оттенок "Мокко-мус" (Mochi Mousse). Этот теплый, мягкий цвет сочетает оттенки кремового и коричневого, отражая спокойствие и комфорт. Он призван создать атмосферу гармонии и баланса в нашем мире, насыщенном быстрыми изменениями. "Мокко-мус" станет популярным в дизайне интерьеров, моде и продуктах, стремясь привнести в повседневную жизнь спокойный, элегантный оттенок, который способствует умиротворению. Как пишет издание Time, исполнительный директор Pantone Color Institute Leatrice Eiseman описывает мокко-мус как цвет, который отражает потребность в гармонии.

Mocha Mousse напоминает сочные десерты, насыщенный кофе и какао. Коричневый — землистый природный пигмент, который соединяет, придавая ощущение укорененности. Оттенок был выбран после того, как прогнозисты трендов Pantone обыскали мир в поисках цветовых подсказок, которые предпочитают миры дизайна и моды. Быть на шаг впереди того, что может стать популярным, а затем смело называть это, сочетает наблюдательность, науку и интуицию. Заявленный цвет — независимо от того, одобряют ли его модницы или нарисован на стене гостиной — может задать эмоциональный тон.

О каких оттенках идет речь и с чем сочетать

В тренде в 2025 году будут мягкие кремовые, теплые коричневые и песочные тона. Эти оттенки прекрасно сочетаются с пастельными цветами, такими как нежный лавандовый, персиковый и светло-зеленый. Кроме того, для создания более контрастных образов, их можно комбинировать с глубокими синими или бордовыми оттенками. Также популярными будут комбинации с металлическими акцентами, в частности золотыми и бронзовыми, которые придадут роскоши и современного вида.

Оттенок "Mochi Mousse" можно добавлять в одежду через основные элементы гардероба, такие как свитера, платья или пальто, чтобы создать стильный и уютный образ.

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