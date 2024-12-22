Тренды маникюра для рождественских и новогодних праздников — что выбрать на год Змеи
Цветной глиттер, минималистичные сердца и геометрический френч — эти тренды станут идеальным дополнением к вашему новогоднему образу. Виктория Колодий рекомендует выбирать короткие или средней длины ногти, подчеркивающие естественную красоту ваших рук.
Праздничный маникюр — это важный элемент каждого образа на Рождество и Новый год. Известная селебрити-нейлдизайнер, основательница международной сети салонов MVK, Виктория Колодий специально для Фокуса поделилась самыми актуальными трендами, которые станут идеальным дополнением к новогоднему настроению.
Цветной глиттер
Этот маникюр напоминает о магии снежинок, сверкающих под солнечными лучами. Он идеален для праздничных фото и передает атмосферу Рождества, даже если за окном нет снега. Такой дизайн добавляет праздничности и создает неповторимую магию новогодних праздников.
Минималистичные сердца
Тренд, который в последнее время стал очень популярным среди инфлуенсеров и знаменитостей. Лаконичный дизайн с маленькими сердцами придает маникюру мягкий, утонченный акцент, что делает его отличным для праздничных вечеров.
Геометрический френч
Современная интерпретация классического френча, где элегантные геометрические линии заменяют традиционную форму. Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить классическую эстетику с современными тенденциями. Такой маникюр подходит для любого праздничного мероприятия.
Какую длину ногтей выбрать?
Как амбассадор "virgin manicure", Виктория рекомендует короткие или средней длины ногти с естественной анатомической формой. Эта длина не только практична, но и очень стильная. Впрочем, каждый из этих дизайнов отлично смотрится на любой длине ногтей, что дает свободу выбора каждому.
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