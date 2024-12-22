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Стиль жизни Новый год-2025

Тренды маникюра для рождественских и новогодних праздников — что выбрать на год Змеи

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Фото: коллаж Фокус | Тренды маникюра для рождественских и новогодних праздников

Цветной глиттер, минималистичные сердца и геометрический френч — эти тренды станут идеальным дополнением к вашему новогоднему образу. Виктория Колодий рекомендует выбирать короткие или средней длины ногти, подчеркивающие естественную красоту ваших рук.

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Праздничный маникюр — это важный элемент каждого образа на Рождество и Новый год. Известная селебрити-нейлдизайнер, основательница международной сети салонов MVK, Виктория Колодий специально для Фокуса поделилась самыми актуальными трендами, которые станут идеальным дополнением к новогоднему настроению.

Цветной глиттер

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Цветной глиттер
Фото: instagram.com/mvk.ua/

Этот маникюр напоминает о магии снежинок, сверкающих под солнечными лучами. Он идеален для праздничных фото и передает атмосферу Рождества, даже если за окном нет снега. Такой дизайн добавляет праздничности и создает неповторимую магию новогодних праздников.

Минималистичные сердца

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Минималистичные сердца
Фото: instagram.com/mvk.ua/

Тренд, который в последнее время стал очень популярным среди инфлуенсеров и знаменитостей. Лаконичный дизайн с маленькими сердцами придает маникюру мягкий, утонченный акцент, что делает его отличным для праздничных вечеров.

Геометрический френч

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Геометрический френч
Фото: instagram.com/mvk.ua/

Современная интерпретация классического френча, где элегантные геометрические линии заменяют традиционную форму. Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить классическую эстетику с современными тенденциями. Такой маникюр подходит для любого праздничного мероприятия.

Какую длину ногтей выбрать?

Как амбассадор "virgin manicure", Виктория рекомендует короткие или средней длины ногти с естественной анатомической формой. Эта длина не только практична, но и очень стильная. Впрочем, каждый из этих дизайнов отлично смотрится на любой длине ногтей, что дает свободу выбора каждому.

Напомним, ранее мы писали, о четырех цветах, которые стоит выбрать на празднование, чтобы привлечь внимание удачи.

Кроме этого, Фокус писал, какой маникюр сделать на Новый 2025 год.