Тренди манікюру для різдвяних та новорічних свят - що обрати на рік Змії

Кольоровий глітер, мінімалістичні серця та геометричний френч — ці тренди стануть ідеальним доповненням до вашого новорічного образу. Вікторія Колодій рекомендує обирати короткі або середньої довжини нігті, що підкреслюють природну красу ваших рук.

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Святковий манікюр — це важливий елемент кожного образу на Різдво та Новий рік. Відома селебриті-нейлдизайнер, засновниця міжнародної мережі салонів MVK, Вікторія Колодій спеціально для Фокусу поділилася найактуальнішими трендами, які стануть ідеальним доповненням до новорічного настрою.

Кольоровий глітер

Кольоровий глітер Фото: instagram.com/mvk.ua/

Цей манікюр нагадує про магію сніжинок, що блищать під сонячними променями. Він ідеальний для святкових фото та передає атмосферу Різдва, навіть якщо за вікном немає снігу. Такий дизайн додає святковості та створює неповторну магію новорічних свят.

Мінімалістичні серця

Мінімалістичні серця Фото: instagram.com/mvk.ua/

Тренд, який останнім часом став дуже популярним серед інфлуенсерів та знаменитостей. Лаконічний дизайн з маленькими серцями додає манікюру м’який, витончений акцент, що робить його чудовим для святкових вечорів.

Геометричний френч

Геометричний френч Фото: instagram.com/mvk.ua/

Сучасна інтерпретація класичного френчу, де елегантні геометричні лінії замінюють традиційну форму. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати класичну естетику з сучасними тенденціями. Такий манікюр підходить для будь-якого святкового заходу.

Яку довжину нігтів обрати?

Як амбасадорка "virgin manicure", Вікторія рекомендує короткі або середньої довжини нігті з природною анатомічною формою. Ця довжина не лише практична, але й дуже стильна. Втім, кожен з цих дизайнів чудово виглядає на будь-якій довжині нігтів, що дає свободу вибору кожному.

Нагадаємо, раніше ми писали, про чотири кольори, які варто обрати на святкування, щоб привернути увагу удачі.

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