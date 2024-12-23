Год Деревянной Змеи 2025: какие цвета не подходят для празднования Нового года

Победитель "Битвы экстрасенсов", мольфар Макс Гордеев, рассказал, какие три цвета категорически нельзя надевать на празднование Нового года 2025. По его словам, неправильный выбор одежды может заблокировать удачу, финансовый успех и гармонию в отношениях в год Деревянной Змеи.

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Правильный выбор цвета одежды на Новый год 2025 может повлиять на ваше благополучие в год Деревянной Змеи. Победитель популярного шоу "Битва экстрасенсов", мольфар Макс Гордеев рассказал, какие три цвета категорически не стоит одевать, если вы хотите привлечь удачу в год Деревянной Змеи.

По словам экстрасенса, энергетика цветов может значительно повлиять на вашу удачу, финансовое состояние и даже здоровье в следующем году.

Три запрещенных цвета для празднования Нового года 2025 года

Черный — хотя этот цвет и подходит многим, он блокирует энергию, ассоциируется с прошлыми трудностями и эмоциональным грузом. Оттенки синего — синий цвет конфликтует с энергией дерева, поэтому лучше избегать его на праздничном наряде. Неоновые цвета — они перегружают энергетическое поле, нарушают гармонию и не способствуют позитивным изменениям.

Макс Гордеев советует заменить эти цвета на более благоприятные, чтобы настроиться на удачу и гармонию в год Змеи.

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