Рік Дерев'яної Змії 2025: які кольори не підходять для святкування Нового року

Переможець "Битви екстрасенсів", мольфар Макс Гордєєв, розповів, які три кольори категорично не можна одягати на святкування Нового року 2025. За його словами, неправильний вибір одягу може заблокувати удачу, фінансовий успіх та гармонію в стосунках у рік Дерев'яної Змії.

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Правильний вибір кольору одягу на Новий рік 2025 може вплинути на ваше благополуччя у рік Дерев'яної Змії. Переможець популярного шоу "Битва екстрасенсів", мольфар Макс Гордєєв розповів, які три кольори категорично не варто одягати, якщо ви хочете залучити удачу в рік Дерев'яної Змії.

За словами екстрасенса, енергетика кольорів може значно вплинути на вашу удачу, фінансовий стан і навіть здоров'я в наступному році.

Три заборонені кольори для святкування Нового року 2025

Чорний — хоча цей колір і личить багатьом, він блокує енергію, асоціюється з минулими труднощами та емоційним тягарем. Відтінки синього — синій колір конфліктує з енергією дерева, тому краще уникати його на святковому вбранні. Неонові кольори — вони перенавантажують енергетичне поле, порушують гармонію і не сприяють позитивним змінам.

Макс Гордєєв радить замінити ці кольори на більш сприятливі, щоб налаштуватися на удачу та гармонію в рік Змії.

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