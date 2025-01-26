Стабильно красиво: 3 модные привычки Мелании Трамп

Стиль Мелании Трамп отличается постоянством. Она очень любит дорогие европейские бренды и без ума от обуви на высоком каблуке.

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55-летняя первая леди США Мелания Трамп уже давно стала иконой стиля, несмотря на нежелание многих дизайнеров одевать супругу скандального президента Дональда Трампа, который второй раз стал главой Белого дома. Бывшая модель прекрасно знает, как выглядеть на публике так, чтобы ни один модный критик не придрался к ее ансамблю. У нее безупречно все – начиная от идеальной укладки волос и заканчивая кончиками каблуков ее любимых туфель на шпильке. У Мелании есть три основных модных привычки, которые она соблюдает десятилетиями. Фокус рассказывает о каждой из них.

Минимум украшений

Кто давно следит за стилем Мелании Трамп, не мог не заметить, что в своих нарядах она максимально избегает украшений. Чаще всего из драгоценностей у нее – маленькие бриллиантовые серьги-пусеты от Van Cleef & Arpels. Даже надевая наряды с открытыми плечами и декольте, первая леди редко добавляет к ним какие-то колье или другие драгоценности, предлагая платью "говорить". Это можно наблюдать и на двух инаугурационных балах. На каждом из них она блистала в роскошных платьях от Эрве Пьэра, которые оголяли ее плечи, но ни в первом, ни во втором случае на ней не было намека ни то, что на колье, но и на маленькую цепочку.

Бриллиантовые серьги – максимум из украшений Мелании Трамп Фото: Getty

Единственное украшение, которым миссис Трамп подчеркивает свой высокий статус, – кольцо с бриллиантом. Таковых у нее в коллекции немало, начиная от 13-каратного обручального кольца Graff с 15 бриллиантами изумрудной огранки и заканчивая кольцом с 25-каратным бриллиантом того же бренда, которое она получила в подарок от мужа на 10-ую годовщину брака.

С помощью бриллиантового кольца жена Трампа подчеркивает свой статус

Любовь к кейпам

Меланию часто можно увидеть на публике в пальто-кейпах, а иногда и в платьях такого же кроя. Наряды с рукавами накидками очень идут первой леди, и она прекрасно этим пользуется. Только в прединаугурационные дни Мелания появилась в двубортном черном пальто-кейпе от Dior на Арлингтонском кладбище и пальто-кейпе от Yves Saint Laurent на мероприятии в Вашингтоне. Находясь в Великобритании в рамках 70-й саммита НАТО, Дональд Трамп 3 декабря 2019 года посетил юбилейное мероприятие в Букингемском дворце, организованное королевой Елизаветой. Появившись на приеме, Мелания Трамп поразила всех выбором своего наряда. На ней было в эффектное желтое пальто-кейп с ниспадающей накидкой от итальянского модного дома Valentino. Под него она надела платье пурпурно-розового цвета с длинными рукавами.

Мелания Трамп и королева Елизавета II, 3 декабря 2019 Фото: Getty

За полгода до этого Мелания появилась в потрясающем платье Givenchy от Клэр Уэйт Келлер с рукавами-накидками.

Фото: Getty

Обувь только от Manolo Blahnik и Christian Louboutin

Несмотря на то, что рост Мелании 180 см, она не отказалась от высоких каблуков. Первая леди знает толк в хорошей обуви, которая и смотрится эффектно, и ноги не "убивает", поэтому выбирает практически всегда два недешевых бренда – Manolo Blahnik и Christian Louboutin. В коллекции Мелании еще в 2010 году было не менее 130 пар дизайнерской обуви, и стех пор она, очевидно, выросла в разы. Еще до политической карьеры мужа жена Трампа часто публиковала в соцсети любимые пары туфель, а в 2012-м рассказал подписчикам, как ей нравится "носить супервысокие каблуки!".

В холодное время она носит сапоги на высоком каблуке, и эта обувь – тоже очень дорогая и от тех же мастеров, что и вся остальная в ее гардеробе.

Иногда Меланию можно заметить в балетках. Обычно она выбирает их, если ездит по делам и не планирует появляться перед камерами. Понятное дело, выбирает все те же Louboutin, Manolo Blahnik и Roger Vivier.

Правда, есть у нее и другие бренды, например Jimmy Choo и Gianvito Rossi, которые очень любит принцесса Уэльская.

Ранее Фокус писал, какое предупреждение передала Мелания Трамп своим нарядом на инаугурации.