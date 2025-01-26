Стабільно красиво: 3 модні звички Меланії Трамп

Стиль Меланії Трамп вирізняється постійністю. Вона дуже любить дорогі європейські бренди і шаленіє від взуття на високих підборах.

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55-річна перша леді США Меланія Трамп уже давно стала іконою стилю, незважаючи на небажання багатьох дизайнерів одягати дружину скандального президента Дональда Трампа, який вдруге став главою Білого дому. Колишня модель прекрасно знає, як виглядати на публіці так, щоб жоден модний критик не причепився до її ансамблю. У неї бездоганно все — починаючи від ідеально укладеного волосся і закінчуючи кінчиками підборів її улюблених туфель на шпильці. У Меланії є три основні модні звички, яких вона дотримується десятиліттями. Фокус розповідає про кожну з них.

Мінімум прикрас

Хто давно стежить за стилем Меланії Трамп, не міг не помітити, що у своєму вбранні вона максимально уникає прикрас. Найчастіше з коштовностей у неї — маленькі діамантові сережки-пусети від Van Cleef & Arpels. Навіть одягаючи вбрання з відкритими плечима і декольте, перша леді рідко додає до них якісь кольє або інші коштовності, пропонуючи сукні "говорити". Це можна спостерігати і на двох інавгураційних балах. На кожному з них вона сяяла в розкішних сукнях від Ерве П'єра, які оголювали її плечі, але ні в першому, ні в другому випадку на ній не було натяку не те, що на кольє, а й на маленький ланцюжок.

Діамантові сережки — максимум із прикрас Меланії Трамп Фото: Getty

Єдина прикраса, якою місіс Трамп підкреслює свій високий статус, — каблучка з діамантом. Таких у неї в колекції чимало, починаючи від 13-каратної обручки Graff з 15 діамантами смарагдового ограновування і закінчуючи каблучкою з 25-каратним діамантом того ж бренду, яку вона отримала в подарунок від чоловіка на 10-ту річницю шлюбу.

За допомогою діамантової каблучки дружина Трампа підкреслює свій статус

Любов до кейпів

Меланію часто можна побачити на публіці в пальто-кейпах, а іноді й у сукнях такого Ж крою. Вбрання з рукавами накидками дуже личать першій леді, і вона чудово цим користується. Лише в передінавгураційні дні Меланія з'явилася в двобортному чорному пальто-кейпі від Dior на Арлінгтонському цвинтарі та пальто-кейпі від Yves Saint Laurent на заході у Вашингтоні. Перебуваючи у Великій Британії в межах 70-го саміту НАТО, Дональд Трамп 3 грудня 2019 року відвідав ювілейний захід у Букінгемському палаці, організований королевою Єлизаветою. З'явившись на прийомі, Меланія Трамп вразила всіх вибором свого вбрання. На ній було ефектне жовте пальто-кейп зі спадаючою накидкою від італійського модного дому Valentino. Під нього вона одягла сукню пурпурно-рожевого кольору з довгими рукавами.

Меланія Трамп і королева Єлизавета II, 3 грудня 2019 року Фото: Getty

За півроку до цього Меланія з'явилася в приголомшливій сукні Givenchy від Клер Вейт Келлер з рукавами-накидками.

Фото: Getty

Взуття тільки від Manolo Blahnik і Christian Louboutin

Незважаючи на те, що зріст Меланії 180 см, вона не відмовилася від високих підборів. Перша леді розуміється на гарному взутті, що і має ефектний вигляд, і ноги не "вбиває", тому обирає практично завжди два недешевих бренди — Manolo Blahnik і Christian Louboutin. У колекції Меланії ще 2010 року було щонайменше 130 пар дизайнерського взуття, і відтоді вона, очевидно, зросла в рази. Ще до політичної кар'єри чоловіка дружина Трампа часто публікувала в соцмережі улюблені пари туфель, а 2012-го розповіла підписникам, як їй подобається "носити супервисокі підбори!".

У холодну пору вона носить чоботи на високих підборах, і це взуття — теж дуже дороге і від тих же майстрів, що і все інше в її гардеробі.

Іноді Меланію можна помітити в балетках. Зазвичай вона обирає їх, якщо їздить у справах і не планує з'являтися перед камерами. Ясна річ, це все ті ж Louboutin, Manolo Blahnik, а також Roger Vivier.

Щоправда, є у неї й інші бренди, як-от Jimmy Choo і Gianvito Rossi, які дуже любить принцеса Уельська.

Раніше Фокус писав, яке попередження передала Меланія Трамп своїм вбранням на інавгурації.